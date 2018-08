Daimler se propone fabricar el auto eléctrico Smart en China

Daimler AG proyecta fabricar autos Smart a batería en China con un socio local, según personas con conocimiento directo del tema, en un esfuerzo por incrementar las ventas de la marca del auto pequeño en ciudades de todo el mundo donde el estacionamiento y las emisiones se vuelven un problema.

El fabricante alemán de autos de lujo está en tratativas para crear una nueva empresa conjunta con Beijing Electric Vehicle Co., una unidad de su socio chino desde hace tiempo, Beijing Automotive Group Co., a los efectos de fabricar vehículos eléctricos Smart, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas dado que las deliberaciones son privadas. Desde el 2005, Daimler fabrica autos Mercedes-Benz para el continente con el grupo estatal.

Habiendo acumulado pérdidas desde su lanzamiento en 1998, Smart espera ahora que los jóvenes consumidores urbanos del mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo rejuvenezcan la marca y se vuelquen a ella por su comodidad para estacionar.

En un vuelco de la estrategia hacia la electrificación, Daimler, con sede en Stuttgart, anunció en mayo cambios en la cúpula directiva de la división.

Una portavoz de Daimler en China y una persona representante de Beijing Electric Vehicle, conocida localmente como BJEV, no accedieron a hacer declaraciones. La firma alemana compró una participación cercana al 4% en BJEV en marzo, cooperación que le permitirá, dice, “comprender más a fondo las necesidades de los consumidores chinos”.

Hasta el momento, no se sabe con claridad cuán grande sería la participación que quiere Daimler en la empresa conjunta. Los funcionarios políticos chinos han flexibilizado en los últimos tiempos el límite fijado para la propiedad de empresas automotrices por extranjeros: los fabricantes extranjeros de VE pueden establecer unidades propias a partir de este año, en tanto las restricciones para los vehículos de pasajeros acabarán en el 2022.

Su rival BMW AG se apresta a ser la primera compañía automotriz extranjera que toma el control mayoritario de su emprendimiento chino.

Daimler, que importa los autos Smart a China, no ha detallado las ventas de la marca en el continente. Las entregas a nivel global cayeron casi 7% el año pasado a 135,025 vehículos, según la empresa.

La principal contribución del Smart a Daimler ha sido ayudar a compensar las emisiones de los autos de alto margen que consumen mucha gasolina como el sedán Mercedes Clase S y el auto deportivo AMG GT. Planes en marcha apuntan a abandonar los motores de combustión por los modelos eléctricos a partir del 2020.

En su lucha por reducir las emisiones de carbono y mejorar la calidad del aire urbano, China se ha erigido en el primer mercado mundial para los VE y se propone liderar la tendencia a la electrificación.

El país asiático fijó una meta para incrementar 10 veces las ventas de vehículos de nuevas energías a 7 millones de unidades anuales para el 2025, lo que comprende vehículos híbridos recargables, eléctricos puros y de celdas de combustible.