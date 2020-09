Durante los meses que duró la cuarentena general para combatir el COVID-19 se esperaba que, una vez que se restableciera cierto nivel de movilidad, los precios de los departamentos caerían. Sin embargo, esto no ha sido así, pues el valor del metro cuadrado (m2) se mantuvo estable.

Un escenario similar se observó en el segmento de departamentos A+ en distritos como San Isidro, Miraflores y Barranco. Este tipo de viviendas tienen un rango de precios entre US$ 2,000 por m2 y US$ 5,000 por m2.

“Apenas se levantaron las restricciones se observó una demanda contenida, pues el comprador esperaba que en la etapa post COVID-19 podría obtener mejores precios”, afirma Cecilia Caamaño, gerente general de la gestora inmobiliaria CCAA17.

Solo en casos puntuales se han observado mejores precios, pero no debido a factores de oferta y demanda, sino a la liquidez de los compradores del segmento A+.

“En este segmento, solo hay una mejora de precios si es que el desarrollador inmobiliario tiene una necesidad de liquidez. Pero si se trata de un proyecto sólido bien estructurado, no hay motivo para vender los departamentos a precio más bajo”, explica.

Esto se debe a que en la actualidad hay más compradores de departamentos A+ que unidades disponibles.

“Los compradores del sector A+, más que una oportunidad de mejor precio —algo que sí se observa en otros niveles socioeconómico- buscan calidad. Para ellos, la ubicación y las características del inmueble son más específicas, sobre todo después de la pandemia”, explica Caamaño.

Por ejemplo, hay demanda importante por penthouses o departamentos ubicados en los primeros pisos de los edificios, pues suelen contar con jardines o espacios libres más amplios.

El comprador de departamentos A+ normalmente paga el 50% del precio de los inmuebles con recursos propios y la otra mitad con crédito hipotecario. A pesar de la contracción económica ocasionada por el COVID-19, Caamaño afirma que esta proporción no se ha modificado.

Formato

Caamaño explica que en el segmento A+ hay una demanda insatisfecha por departamentos chicos.

“Hoy se buscan formatos de entre 80 m2 y 120 m2. Ahora hay más gente viviendo sola, personas divorciadas, parejas o roomates que, en realidad, no necesitan departamentos tan grandes”, explica.

Los departamentos A+ por lo general tienen entre 180 m2 y 200 m2. Esto se debe principalmente a restricciones en los parámetros de construcción impuestos por los municipios.

“Con formatos más pequeños, el costo por m2 no baja. Y lo que la gente ahora quiere conseguir es departamentos entre US$ 250,000 y US$ 500,000 y no necesariamente ir por encima de los US$ 700,000 al no encontrar oferta de departamentos más reducidos”, señala Caamaño.