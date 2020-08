En la lucha contra el coronavirus, un ensayo de vacuna es casi siempre un impulso para las acciones farmacéuticas.

Las acciones de Chongqing Zhifei Biological Products han subido 80% desde que el fabricante de vacunas reveló a finales de junio que el regulador de medicamentos de China aprobó la prueba clínica humana de una vacuna para el COVID-19. Con un repunte de 256% este año, las acciones son las de mejor desempeño en el Índice ChiNext.

Eso empujó la fortuna de Jiang Rensheng , presidente de Zhifei, a US$ 19,300 millones, lo que lo coloca cerca de ingresar al exclusivo club de las 10 personas más ricas de China, dominado por magnates de la tecnología y los bienes raíces, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Su patrimonio neto se duplicó con creces solo en julio, el aumento más rápido entre las 500 personas más ricas del mundo, y ha subido US$ 14,300 millones este año. Jiang , de 66 años, posee alrededor del 56% de Zhifei.

La riqueza no es la verdadera medida del éxito, sino la responsabilidad social, dijo Jiang a los estudiantes en su alma mater en mayo del 2019. Su compañía vende vacunas para enfermedades como la gripe y la meningitis y es el único comercializador en China de un tratamiento de Merck & Co. para prevenir el cáncer cervical.

Zhifei informó ingresos netos de 1.5 billones de yuanes durante los primeros seis meses de 2020, un 30% más que el año pasado. Dijo que su vacuna para el coronavirus está pasando por ensayos clínicos de fase 1 y 2.

La compañía ha producido al menos otro multimillonario. Wu Guanjiang , un exdirector con una participación de 8% en la compañía, ha más que duplicado su fortuna a US$ 4,500 millones este año. Wu dejó la junta directiva de Zhifei en el 2015, según una presentación.

Zhifei no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Con el brote de virus, las acciones de los fabricantes de medicamentos han estado en auge este año, elevando la riqueza de sus fundadores y presidentes. Un repunte de 171% en Shenzhen Kangtai Biological Products Co. elevó la fortuna de su presidente, Du Weimin , a US$ 5,400 millones, mientras que su exesposa, Yuan Liping , ahora es la tercera mujer más rica de Canadá con US$ 5,500 millones.

Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, cuya prueba de COVID-19 fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., se ha multiplicado por 30 desde su oferta pública inicial en abril, lo que eleva la riqueza de su presidente a US$ 19,200 millones.

En Estados Unidos, la compañía de biotecnología Moderna Inc., que está trabajando en una vacuna contra el COVID-19, ha producido al menos tres multimillonarios, incluidos profesores del Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Harvard. Sus acciones han subido a casi el cuádruple este año.

Si bien el patrimonio neto de Jiang tuvo el aumento más rápido entre las 500 personas más ricas del mundo en julio, Jeff Bezos, Elon Musk y Mukesh Ambani acumularon más dinero que él. Agregaron más de US$14.500 millones cada uno a sus fortunas el mes pasado, según el índice de riqueza de Bloomberg.