La crisis causada por la pandemia de COVID-19, que dejó en tierra durante meses a un 90% de la flota aérea mundial, aumentará en 20% las deudas de las aerolíneas, hasta totalizar US$ 550,000 millones a finales de año, indicó la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).

La cifra supone un aumento de US$ 120,000 millones en la deuda total, de los que US$ 67,000 millones proceden de préstamos gubernamentales, detalló en un comunicado la organización, que aglutina a casi 300 líneas aéreas mundiales.

“La ayuda gubernamental está contribuyendo a mantener la industria a flote, pero ahora el reto es evitar que algunas aerolíneas se hundan debido a la carga que supone esta ayuda”, subrayó el director general y consejero delegado de IATA, Alexandre de Juniac.

En total, los gobiernos se han comprometido a ayudas por valor de US$ 123,000 millones para ayudar a las aerolíneas, de los que los US$ 67,000 millones mencionados deberán ser devueltos por las compañías.

Por regiones, la mitad de la ayuda gubernamental se ha aprobado en Norteamérica (US$ 66,000 millones), mientras que en Europa se eleva a US$ 30,000 millones y en Asia-Pacífico a US$ 26,000 millones, según la IATA.

El pago de la deuda prolongará en el tiempo la crisis del sector, en un momento en el que se teme que la demanda de pasajeros tarde un tiempo en recuperar sus niveles anteriores, subrayó De Juniac .

La asociación que dirige añadió que todavía se necesita más inyección financiera para garantizar que las líneas aéreas sobrevivan la crisis por el COVID-19, especialmente en regiones como Latinoamérica o África, donde las ayudas hasta ahora aprobadas equivalen a menos del 1% de los ingresos del año 2019.