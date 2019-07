Credicorp Capital apuesta por Santiago y Las Condes en fondo de renta residencial

En un ambiente altamente competitivo, Credicorp Capital está apostando fuerte a la renta residencial, que son fondos que invierten en edificios de vivienda para posteriomente arrendar a personas naturales.

Ahora, con su vehículo Renta Residencial II a punto de cumplir un año, el vicepresidente de Real Estate Investments de la firma, Ignacio del Valle, destaca la alianza que hicieron con la operadora de renta residencial internacional Greystar y el espacio para crecer de esta clase de activos.

¿Cómo ha evolucionado el negocio de renta residencial?

Se ha desarrollado muy profundamente en los últimos años. Desde el 2013 se ha ido consolidando y hoy hay más de 30 edificios multifamily institucionales en Santiago.

¿Y cómo ha ido cambiando la percepción de los inversionistas?

Se han ido sofisticando rápidamente. Cada vez entienden más del mundo inmobiliario, en general, y la clase de activos, en particular. Eso también pasa con nuestros proveedores, las inmobiliarias. Cada vez entienden mejor el producto y hacen un producto de mayor calidad con más variables de diseño orientadas hacia la renta residencial.

Se ha visto una entrada más tímida de las AFP a fondos inmobiliarios. ¿A qué se debe?

Creo que a nivel estructural los fondos de pensiones están preparados para invertir en el negocio inmobiliario y lo van a hacer, pero a distinto ritmo. No son cosas que pasan de la noche al día. Hemos visto interés de los fondos de pensiones y creemos que su involucramiento en el negocio inmobiliario se va a dar paulatinamente en el tiempo.

En general, los fondos inmobiliarios se han vuelto más líquidos. ¿Cree que se pueda llegar a algo similar a los REIT de mercados desarrollados?

Sí. En Chile la clase de activos va a seguir creciendo y vamos a tener más liquidez.

¿Qué falta para que se concrete?

Hay una serie de factores. En primer lugar, es importante el volumen. Como éste está creciendo rápidamente, vamos a transicionar hacia eso. También es importante que el inversionista retail se vaya involucrando. Eso es relevante para que exista una mayor difusión de la clase de activo y una mayor liquidez.

¿Qué se viene para su fondo Renta Residencial II?

Tenemos un fondo que puede comprar activos por hasta US$ 350 millones. El primer activo fue Urbano Bustamante, que se firmó el año pasado por US$ 60 millones. Hoy tenemos dos oportunidades con cierre de negocios, que entre las dos suman US$ 85 millones. Están en las comunas de Las Condes y de Santiago. Con eso, alcanzamos aproximadamente US$ 145 millones, que es más o menos el 45% de nuestro fondo.

En el mundo de multifamily, Las Condes no es una comuna tan común. ¿A qué se debe esa decisión?

Creemos que la renta residencial es posible en todos los segmentos. Tradicionalmente, en las comunas del sector oriente de Santiago no se ha aplicado este modelo de negocios, pero pensamos que con Greystar sí lo podemos hacer.

¿Tienen planeadas inversiones en regiones?

Solamente en Santiago. Creemos que es un buen lugar para empezar.

Diario Financiero de Chile

Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE)