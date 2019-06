Credicorp adquiere microfinanciera Bancompartir de Colombia

Credicorp anunció hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir el 74.49% del capital social de Banco Compartir SA ("Bancompartir"), uno de los bancos de microfinanzas líderes en Colombia, de un grupo de accionistas que incluye Colsubsidio, Cafam, Comfandi, Comfenalco Cartagena y Accion.

Se espera que el cierre de la transacción, sujeto a ciertas aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales, se produzca para el cuarto trimestre del 2019.

Credicorp pagará aproximadamente COP 254,800 millones (aproximadamente US$ 80 millones) por la participación controladora de 74.49% en Bancompartir, sujeto a los ajustes de cierre.

Fundada en 1985, Bancompartir es uno de los cuatro principales bancos de microfinanzas en Colombia con más de 1,800 empleados que atienden a 450,000 clientes en 104 sucursales en todo el país.

Bancompartir proporciona soluciones de microfinanzas y financiamiento a pymes para microempresarios y otros segmentos desatendidos de la población, generando oportunidades para el progreso y la mejora de la calidad de vida de miles de familias en Colombia.

Al 31 de diciembre del 2018, Bancompartir tenía una cartera de préstamos de US$ 243 millones, depósitos totales de US$ 228 millones y un valor contable de US$ 50 millones.

Con esta operación, Credicorp sostiene que da un paso importante para expandir su línea de negocios de microfinanzas en la región, consolidando su protagonismo y liderazgo como la número 1 de América y la número 2 a nivel mundial, con aproximadamente USD 3,300 millones en cartera de colocaciones y más de 2 millones de clientes entre Mibanco, Sí, Vamos Juntos (Bolivia), Encumbra y Bancompartir (Colombia).

“Esta operación nos permitirá seguir siendo protagonistas en el futuro de la industria de las microfinanzas, creciendo en nuestro propósito de transformar vidas, escribiendo junto a clientes y colaboradores historias de progreso que trasciendan”, comentó Walter Bayly, CEO de Credicorp.

Bayly agregó que, con esta operación, Credicorp expandirá el exitoso modelo de negocios de Mibanco, capitalizando los 30 años de experiencia de Bancompartir y su talentoso equipo para aprender de sus mejores prácticas.

Por su parte Gregorio Mejía, Presidente de Bancompartir, señaló que los avances que ha tenido el país en términos de inclusión social y financiera en los últimos años han sido significativos.

"Somos conscientes de que aún queda mucho por hacer, por lo cual, contar con Credicorp, bajo su línea de negocios de microfinanzas, se convierte en un gran impulso para Bancompartir y traerá el conocimiento para desarrollar productos especializados en banca digital para nuestros clientes y las comunidades con las que trabajamos”, destacó.