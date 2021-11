El uso del ecommerce creció significativamente tras la llegada de la pandemia, pero no solo impulsó el sector retail o gastronómico, sino que también contribuyó al crecimiento del mercado marítimo.

Actualmente, a nivel nacional hay 2,178 embarcaciones de nautica deportiva y recreativa, para actividades de placer u ocio, entre yates, veleros, lanchas, botes y motos acuaticas registradas.

¿Cuánto están dispuestos a pagar los peruanos por embarcaciones de recreo? Ernesto Sarmiento, CEO y fundador de Mercado Marítimo comentó que en el Perú hay zodiacs o lanchas que van desde los US$ 8,000 hasta los US$ 20,000; meintras que los yates y veleros que pueden llegar a costar entre US$ 500,000 a US$ 2 millones.

En esa línea, dijo que en los últimos meses se ha reactivado la compra de embarcaciones de recreo.

“El rubro de recreo ha tenido un importante desempeño durante la pandemia debido a que, como las personas no han podido viajar, han optado por buscar veleros o yates para pasar un momento agradable con la familia o amigos en el mar, actualmente es un rubro en crecimiento”, precisó Sarmiento.

Así como la venta, el alquiler de embarcaciones para recreo viene creciendo. Si bien los precios dependen de los modelos y aforo, los precios van desde los S/ 1,500 hasta los S/ 4,000.

“Con el avance de la vacunación, culminando la pandemia se llegó a incrementar los pedidos de alquiler de embarcaciones de recreo hasta en un 50%, principalmente se busca realizar diferentes tipos de celebraciones a bordo de las embarcaciones”, precisó el ejecutivo del marketplace.

En el caso del rubro pesquero, los servicios o productos que más se buscan son servicios especializados y que es demandado por empresas y pesqueros artesanales del sector. Cabe resaltar que, en Perú, el lado industrial representa 30% mientras que el de pesca artesanal un 70%.

OVT (Foto: Mercado Marítimo)

Expectativas

A la fecha, Mercado Marítimo ha logrado conectar a casi 2,000 personas quienes han podido concretar negocios por medio de la plataforma en las tres categorías que se especializada como son embarcaciones de recreo, embarcaciones industriales y productos y servicios del sector marítimo.

Uno de los objetivos que tenemos es impulsar, formalizar la industria y lograr que los involucrados y usuarios puedan vender más y llegar a más personas. La empresa ha crecido 30% y para finales del 2022 proyectan un crecimiento de 200%.

“Desde julio empezamos a dinamizar el uso de la plataforma. Este marketplace nace como una solución para el sector ya que no existía una página donde las personas pudieran buscar y encontrar productos y servicios relacionados al sector marítimo”, detalló.

Para mediados del 2022 tiene planes de llegar a Panamá, un mercado atractivo para el sector, sobre todo por el lado industrial.

Mientras que para, Chile y Ecuador, que son mercados parecidos al peruano, apuntan a convertirse en el primer marketplace de la región latinoamericana de la industria marítima.

“Para poder crecer estamos buscando inversionistas que apuesten por el desarrollo del sector”, concluyó.