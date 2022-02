La gran mayoría de industrias está demandando más espacios para almacenajes, y es por ello que para este 2022 se estiman nuevas entregas. Según el último reporte de la consultora Binswanger sobre almacenes en condominio (ubicados en un complejo organizado), se estima que se tendrán 57,000 m2 de nuevos almacenes, tanto del tipo I como del tipo II.

Cabe indicar que los del tipo I tienen una altura al hombro por encima de los 8 hasta los 10 metros. Los del tipo II son de 8 metros, lo cual sería funcional para la mayoría de empresas.

Los clientes principales de los almacenes tipo I son operadores logísticos y empresas de retail con grandes operaciones; mientras que en el tipo II son todo tipo de empresas que requieran un almacén techado.

Según el reporte de Binswanger, este 2022 los almacenes tipo II serán los más activos ya que se estima el ingreso de 47,000 m2 de almacenes. Los principales promotores serán Bodegas San Francisco, Monte Azul y Megacentro Lurín Sur, señaló Juan Ruíz, analista de mercado de Binswanger.

Balance

Durante el 2021 se entregaron 27,000 m2 de almacenes tipo II en tres proyectos: Megacentro Industrial Sur, Monte Azul y BSF Portada Lurín Sur. Y la ocupación aumentó de 5,000 m2 en el 2020 a 22,000 m2 en el 2021.

Ello debido a la mayor demanda por proyectos con compatibilidad industrial en el sur de Lima, agregó Juan Ruíz.

“Existe una demanda insatisfecha y creciente por almacenes de menor altura con compatibilidad industrial (zonificación I2). Los nuevos condominios, al poseer esta zonificación, tienen el potencial de absorber la demanda de empresas manufactureras”, destacó el ejecutivo.

En el caso de las tarifas, el promedio (en precio de lista) se ha mantenido estable durante los últimos años con una media es de US$ 5.17 por metro cuadrado. “Esperamos que durante el 2022, el promedio se sitúe entre US$ 5 y US$ 6 el metro cuadrado”, refirió.

Próxima subida

En el caso de los almacenes tipo I, el ingreso de nuevos metros cuadrados será menor a los del tipo II. Así, Megacentro Lurín Sur, Almacenes Central Huachipa, Aldea Logística y Parque Logístico Lima Sur, planean entregar más de 10,000 m2 el 2022.

Ya en el 2021 se entregaron 154,000 m2 de almacenes techados. Los condominios Parque Logístico Lima Sur, Aldea Logística y Almacenes Central Huachipa fueron los proyectos donde se entregaron más de 20,000 m2.

“Lurín fue el distrito que concentró el mayor ingreso al recibir 67,000 m2, el segundo fue Villa El Salvador con 57,000 m2. Ambos acumulan el 80% del inventario global de Lima”, señala Ruíz.

En tanto, la demanda efectiva fue de 159,000 m2, y respecto al 2020, la demanda se duplicó. Los principales arrendatarios fueron empresas logísticas, retailers, de alimentos y farmacéuticas.

“En el cuarto trimestre, la demanda sobrepasó a la nueva oferta, ocasionando que la tasa de vacancia se reduzca a 2.11%, y al cierre del 2021, la disponibilidad inmediata de cada condominio no superaba los 7,000 m2″, sostuvo Ruíz.

OTROSÍ DIGO