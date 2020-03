En las últimas dos semanas, el covid-19 pareciera haber acabado con las ofertas en los supermercados ante la disposición de las familias por abastecerse de alimentos. Sin embargo, algunas promociones en ciertos rubros sobreviven, pese a todo.

Así lo reveló el estudio Perú: los folletos PGC en los tiempos del covid-19, de Tracking Retail, el cual indica que las ofertas de alimentos para mascotas, platos preparados, panadería y yogurt aumentaron ligeramente.

“Han empezado a promocionarse categorías que son importantes para las personas pero que los supermercados no pueden almacenar mucho tiempo”, comentó Rodrigo Borda, gerente general de dicha firma a Gestión.

No obstante, reconoció que el crecimiento de este volumen de ofertas es menor (ver gráfico) y no llegaría a compensar la caída en las promociones de otros productos, como licores, golosinas y otros.

“Hay categorías como los licores, que no son vitales y el consumidor no está comprando. Lo mismo con las golosinas, aun con ofertas no tendrían demanda en esta cuarentena, pero también hay otras categorías que han volado y no requieren mayor promoción”, explicó.

Para las próximas semanas, estimó que la tendencia de pocas ofertas se mantendrá debido a la ampliación de la orden de aislamiento social. Sin embargo, el público seguirá acudiendo a los retailers para abastecerse.

“No hay restaurantes, ni cafés, ni menús. La gente está cocinando en casa y necesita productos”, sostuvo.

Variación en el número de promociones (Tracking Retail)

Menos catálogos y folletos

Si bien algunas categorías muestran cierta actividad promocional, el volumen de campañas de supermercados y tiendas mayoristas a través de folletos, catálogos y volantes disminuyó de 24 a solo ocho en las últimas dos semanas.

“La idea de las campañas es atraer público aun cuando con las ofertas se gane menos, pero ahora las personas van por sí solas para abastecerse en estos días de cuarentena”, indicó Borda.

Asimismo, comentó que los retailers concentran sus esfuerzos en su operación logística para mantener sus tiendas abastecidas, dejando de lado estrategias de ofertas que podrían por el contrario dejarlas sin productos.

EL DATO

Para el registro de ofertas en folletos, catálogos, webs, plataformas de comercio electrónico y prensa, Tracking Retail monitorea más de 60,000 artículos de diversas categorías empleando la plataforma europea QBerg, de la cual es representante en Perú.