¿Qué es "cotización directa" y por qué asusta a los bancos?

Los emprendimientos de tecnología interesantes han recaudado tradicionalmente el dinero que necesitan para entrar en el gran juego a través de ofertas públicas iniciales.

Las OPI se convirtieron en sinónimo de riqueza instantánea para los fundadores de las empresas y los afortunados que compraban esas nuevas y brillantes acciones. Pero para algunas de las nuevas generaciones de empresas de tecnología que se hacen públicas, una cosa es muy diferente: no necesitan el dinero.

El servicio de música por streaming Spotify Technology SA tomó una ruta diferente el año pasado, y se hizo pública a través de un método llamado cotización directa.

La plataforma de mensajería para el lugar de trabajo Slack Technologies Inc. hará lo mismo el jueves. Airbnb Inc. ha considerado una cotización directa mientras sopesa sus opciones para salir a bolsa.

1. ¿En qué se diferencian las cotizaciones directas de las OPI?

Antes de una oferta pública inicial, las compañías que buscan recaudar fondos en los mercados públicos contratan a bancos de inversión para que realicen una "gira": los banqueros hacen presentaciones en diferentes ciudades para animar a los inversionistas a comprar las nuevas acciones y luego suscriben las ventas de acciones.

Los bancos suelen tasar la OPI con un descuento por debajo del rango de negociación esperado, lo que puede crear una "explosión" en el primer día del comercio público, cuando los nuevos inversionistas comienzan a comprar acciones. En una cotización directa, no se está recaudando dinero nuevo ni se venden acciones nuevas. En cambio, los inversionistas privados o los empleados que poseen acciones pueden simplemente comenzar a venderlas en el mercado público.

2. ¿Cómo se establece el precio para una cotización directa?

En un cotización directa, un llamado precio de referencia es emitido por una bolsa, y algunos inversionistas lo ven como una guía. Se basa en parte en cómo se valoró la acción en los mercados privados. El precio de referencia es justo lo que su nombre implica; no es lo mismo en absoluto que el precio de oferta que los inversionistas pagan por las acciones en una OPI.

En el listado de Slack, la Bolsa de Nueva York trabajará con los banqueros de la compañía y el creador de mercado designado, Citadel Securities, para dimensionar la oferta y la demanda y luego abrir las operaciones sobre la base de lo que el grupo cree que será un precio estable. La idea es que el mercado determine el precio, no los bancos.

Spotify, que recibió un precio de referencia de US$ 132 por acción, abrió a US$ 165.90 en su debut y cayó 10% a US$ 149.01 en su primer día. Las acciones se cotizaban a alrededor de US$ 148 el miércoles, lo que valora la compañía en alrededor de US$ 26,750 millones.

3. ¿Cuál es el atractivo?

Para las empresas y sus accionistas existentes, no quedar bloqueados. Ese es el término para las restricciones estándar en una OPI que impiden a los grandes accionistas vender sus participaciones durante 90 días o más. Eso es para que el mercado no quede inundado con demasiadas acciones nuevas al mismo tiempo.

En una cotización directa, cualquiera que tenga acciones puede venderlas inmediatamente. Las cotizaciones directas, como advierten los documentos de presentación, pueden ser volátiles. Eso es en parte porque a diferencia de una OPI, el interés de los inversionistas no es verificado a través de las ventas de acciones antes del debut comercial.

4. ¿Por qué ahora?

Las empresas pasan más años creciendo y recaudando fondos privados antes de salir a bolsa. Eso significa que muchas tienen menos necesidad de nuevos fondos y tienen una base de accionistas existente más grande. Esos inversionistas quieren la liquidez relacionada con la negociación en mercados públicos; pero no necesariamente quieren que la compañía diluya el valor de sus acciones emitiendo más. Otra razón para hacer una cotización directa es evitar las comisiones bancarias. Una salida a bolsa puede costar a una empresa 7% de los ingresos recaudados. En comparación, si una compañía hace una oferta de acciones en una posición privada, solo le está pagando a un banco alrededor de 2%.

5. ¿Cuáles son los riesgos?

En una cotización directa, no hay un "agente de estabilización", un rol que generalmente toma un banco en una OPI para asegurarse de que las acciones recientemente públicas no se muevan de forma tan violenta. Las OPI también suelen tener una opción de "greenshoe” que permite a los suscriptores emitir más acciones para ayudar a protegerse contra movimientos masivos de precios.

Sin un bloqueo, los grandes accionistas en una cotización directa potencialmente podrían deshacerse de una gran parte de sus posiciones de inmediato. En el caso de Slack, 194 millones de acciones serán elegibles para ser negociadas una vez que las acciones coticen, anunció la compañía el miércoles.

Eso es un aumento de 181 millones, después de que los inversionistas convirtieron más de sus acciones de Clase B en acciones de Clase A. Eso deja 310.4 millones de acciones de Clase B, informó Slack.

6. ¿Se va a convertir en una forma más común de salir a bolsa?

Tal vez, pero muchas empresas quieren ver a otras firmas hacerlo primero. Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley ha mantenido conversaciones con al menos una docena de clientes sobre si podría ser una opción para ellos, han dicho personas familiarizadas con el asunto. Otros bancos son escépticos.

En su mayoría, los asesores consideran que las empresas con grandes marcas pueden obtener buenos resultados en una cotización directa si no necesitan recaudar más dinero. Las empresas más pequeñas y menos conocidas pueden tener más dificultades.

Slack, con sede en San Francisco, además del reconocimiento de nombre que viene con tener más de 10 millones de usuarios diarios, tiene la ventaja de los crecientes ingresos. No obstante, si una estampida de cotizaciones directas se acerca, aún no ha llegado.

Entre la cotización de Spotify y la de Slack, al menos 248 compañías se han hecho públicas a través de OPI tradicionales en EE.UU., las cuales han recaudado US$ 64,750 millones, según datos compilados por Bloomberg.