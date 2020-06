El estudio Is Your Technology Ready for the New Digital Reality? de Boston Consulting Group (BCG) revela que las compañías exitosas son aquellas que combinan las capacidades humanas con las herramientas tecnológicas para crear una sinergia que impulse el crecimiento, la innovación y la resiliencia.

Dicho estudio realizó una encuesta a más 200 compañías a nivel mundial, en la que se observó que las empresas líderes digitales lograron un crecimiento en ganancias de 1.8 veces en comparación con las que no cuentan con un desarrollo avanzado, y más del doble del crecimiento en el valor total de la empresa.

“Hoy, más que nunca, las firmas deben promover una estrategia integrada de respuesta para poder afrontar la crisis del Covid-19. Esto implica incluir capacidades tanto digitales, tecnológicas y humanas para afrontar la nueva realidad de forma exitosa”, afirmó Marcial González, Managing Director & Partner de BCG.

Agregó que en medio de una crisis como la del COVID-19, tener la capacidad de adaptarse es posible, siempre y cuando, se cuente con una estrategia que impulse las capacidades digitales.

“La incertidumbre permanecerá, así haya pasado la crisis del COVID-19. Sin embargo, por medio una adecuada transformación digital las empresas podrán reaccionar de manera rápida y flexible para así adaptarse a la nueva realidad”, resaltó Gonzalez.

Indicó que para lograr adaptarse a esta nueva realidad, las compañías deben tener en cuenta cuatro imperativos clave: garantizar la continuidad del negocio, restablecer la cartera de inversiones, anticipar avances tecnológicos, construir datos adaptables y plataformas digitales.

Además, deben enfocarse en siete aspectos fundamentales relacionados con la gestión humana, los cuales se describen en informe “Navigating the COVID-19 Crisis: Scenarios and Strategies for Business Leaders”