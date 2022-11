Según estudio de Kantar, al cierre del 2022 con respecto al año anterior, el referido consumo de productos (alimentos, bebidas, lácteos, cuidado personal y cuidado del hogar) en volumen crecerá alrededor de 1%. Este incremento estará impulsado principalmente por el desempeño del actual cuarto trimestre, señala el Country Manager de la consultora, Francisco Luna.

“El consumo entre octubre y diciembre crecería en más de 2% y sería el trimestre de mejor desempeño en el año, lo que incluye el impacto que se da por el Mundial de Fútbol. Vemos que las canastas que más crecen, y lo seguirán haciendo, son las vinculadas a las reuniones sociales que se generan en el marco de este evento deportivo, como bebidas, alimentos, golosinas y snacks, como quesos y embutidos”, explica.

Cabe señalar que, en el primer y segundo, trimestre del año frente a los mismos períodos del 2021, el consumo de las familias peruanas en productos de consumo masivo decreció en 1.4% y 0.2%, respectivamente, mientras entre julio y setiembre del 2022, creció en 0.7%.

“Estos resultados se deben a que la base de comparación es alta ya que, debido a la pandemia y la mayor permanencia del hogar, los resultados trimestrales de consumo en el 2021 fueron altos”, indica.

Con respecto a la frecuencia de compra anual de las familias, el 2022 cerrará entre 240 a 250 veces, “recuperándose en algo” con respecto al 2021. Sin embargo, no llegará al nivel prepandemia (2019) de 277 veces.

Consumo de hogares en el 2023

¿Cómo se proyecta el comportamiento del consumo de los hogares el próximo año frente al 2022?

Según el referido estudio de Kantar, se prevé que el consumo crezca en volumen hasta en 2% y es que las familias no están dispuestas a abandonar categorías de consumo y continuarán buscando la manera de mantener sus hábitos de compra.

Esto pese a que una de las principales preocupaciones de los hogares del país, según lo señala el 81%, será la inflación y el aumento de precios. Dicho tema está por encima de otros como la violencia y la inseguridad (63%), la crisis económica global (49%), la corrupción (30%) y la crisis política social (25%).

“Los hogares en la pandemia se acostumbraron a comprar más categorías de productos por la mayor permanencia en sus viviendas y para mantenerlas buscan una mezcla entre encontrar el mejor canal y formato”, añade Francisco Luna.

A lo que sí podrían renunciar es a las marcas que no otorguen la mejor ecuación de valor por el dinero, advierte.

“Es que las familias están siendo muy racionales y cuidan mucho en que desembolsan. Ante ello, las marcas deben ofrecer los rendimientos y formatos adecuados para que no sean abandonadas y apostar por seguir innovando”, señala.

Independientemente del nivel socioeconómico al que pertenecen, las familias en el 2023 seguirán dispuestas a pagar por valor, es decir por una marca que les garantice calidad.

“Es que en un entorno complejo no pueden arriesgarse a comprar un producto barato y que este sea de mala calidad. No pueden darse el lujo de adquirir marcas que no ofrezcan valor” resalta.

Con esto coincide José Ruidías Rojas, docente de Pacífico Business School, quien refiere que en tiempos de “limitaciones económicas”, los consumidores aseguran sus elecciones.

“Si se tiene exceso de recursos, se atreven más a probar caminos nuevos. Pero cuando no, tratan de que las decisiones de compra sean coherentes y menos riesgosas. Y por ello las marcas más sólidas incrementan su consumo”, señala.

En estos tiempos, recomienda a las marcas apostar por ofrecer experiencia de compra para lograr más posicionamiento, y también que no dejen de innovar.

“Pero innovar no es solo lanzar nuevos productos, sino también adaptarse a las nuevas necesidades del consumidor en esta coyuntura, lo que es premiado por los clientes. Las marcas que son innovadoras desde el punto de vista de los consumidores, normalmente solidifican su posicionamiento. Apostar por la innovación es un buen camino debido a que ayuda a que las marcas se vuelvan más prestigiosas”, destaca.

¿Cómo se comportarán las misiones de compra de consumo de las familias en el 2023?

En el caso de las misiones de compra o el motivo específico por el cual se necesita visitar un local en un momento determinado, según Kantar, las compras de despensa (más de 10 categorías de productos) se mantendrían en el 2023 en alrededor del 20% del peso del consumo de los hogares, cuando en lo más álgido de la pandemia, llegó a representar el 26% y en el 2019 era solo el 12%.

“Las compras de despensa requieren un mayor desembolso al adquirirse más categorías de productos”, menciona Francisco Luna.

Pero los que sí vienen ganando relevancia dentro del consumo de los hogares son los formatos grandes.

“Hay una combinación interesante que ya se viene viendo y que seguirá: llevar menos categorías de productos en cada compra, pero en formatos grandes para buscar mayor rendimiento”, señala.

Por tanto, el reto de los fabricantes es contar en los puntos de venta con formatos pequeños y grandes de productos y de esta manera responder a las necesidades y el momento que vive el consumidor.

“Es que hay días del mes en que los hogares cuentan con menos capacidad de gasto y por esto buscarán formatos pequeños. Pero cuando tienen la posibilidad, compran formatos más grandes y así adquieren más valor por su dinero. En ese sentido viene creciendo la demanda en canales como los mayoristas, Cash & Carry, y tiendas de descuento. Brincan entre canales en busca del que ofrezca el mejor precio”, refiere.

