Con fecha 22 de marzo del 2022, la empresa de transmisión eléctrica en alta tensión, Consorcio Transmantaro (ISA CTM), anunció un Tender Offer & Consent Solicitation de su Bono con vencimiento 2023 por US$ 450 millones.

El 21 de abril de 2022 “se concretó con éxito la recompra” de su bono internacional por un total de US$ 450 millones a través de una oferta de recompra (tender offer), la cual obtuvo una participación del 80.4% de los bonistas, y el ejercicio de la opción de rescate anticipado, dijo la empresa.

La operación se ha financiado a través de una nueva emisión internacional de bonos corporativos por US$ 500 millones, con una tasa de interés de 5,200% y a un plazo de 16 años (14.5 vida media) y tuvo una sobre suscripción de 3.4x. Las calificadoras internacionales, Fitch Ratings (BBB) y Moody’s (Baa3), mantuvieron la calificación de la emisión en grado de inversión.

Cabe destacar que uno de los factores de éxito de ejercicio de manejo de pasivos (incluyendo la nueva emisión y la recompra) fue la resiliencia del negocio en la coyuntura generada por la pandemia y en la coyuntura socio política actual.

Los factores de interés para los inversionistas fueron la regulación estable del mercado eléctrico; el modelo de negocio de ISA y sus empresas, enfocado en una estrategia basada en la sostenibilidad; el liderazgo de la compañía en el subsector de transmisión eléctrico; así como su Buen Gobierno Corporativo y experiencia de sus colaboradores.

Este comunicado y la información contenida en el mismo no es una oferta de venta de los valores descritos en el presente en los Estados Unidos de América o en ninguna jurisdicción donde ese ofrecimiento esté prohibido, y dichos valores no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América sin registro o una exención de registro bajo la U.S. Securities Act of 1933 y sus modificatorias.

Consorcio Transmantaro S.A. no tiene intenciones de registrar ninguno de los valores en los Estados Unidos de América o llevar adelante una oferta pública de los valores en ninguna jurisdicción.

Consorcio Transmantaro, Red de Energía del Perú e ISA Perú forman parte de ISA, líder multilatina con reconocidas prácticas de experiencia técnica en la región, que, además, desarrolla sus actividades en el marco de la sostenibilidad empresarial. Tienen presencia en 21 departamentos del Perú a través de más de 12 mil kilómetros de líneas de alta tensión.