Consorcio Transmantaro colocará bonos por US$ 400 millones en el mercado internacional

La empresa Consorcio Transmantaro, especializada en la construcción, operación y mantenimiento de sistemas de transmisión de electricidad en alta tensión, realizará la colocación de bonos corporativos por US$ 400 millones en el mercado internacional, según precisó la firma a través de un hecho de importancia.

Los bonos serán emitidos el 16 de abril de este año, las que tendrán una tasa de interés anual de 4.700% y su fecha de vencimiento será el 16 de abril de 2034.

Los Senior Notes, como son denominados estos bonos bajo la regla 144A y la Regulación S de la United States Securities Act of 1933, serán en el Perú libremente negociables entre inversionistas institucionales.

"Se deja constancia de que la presente comunicación no es una oferta de venta de los valores descritos en el presente en los Estados Unidos de América o en ninguna jurisdicción donde ese ofrecimiento esté prohibido, y dichos valores no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América sin registro o una exención de registro bajo el U.S. Securities Act de 1933 y sus modificatorias", apunta la misiva remitida a la SMV.

Así, la empresa afirma que no tiene intenciones de registrar ninguno de los valores en los Estados Unidos o llevar adelante una oferta pública de los valores en ninguna jurisdicción.