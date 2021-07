Vencido el último viernes el plazo para la presentación de terceros interesados en desarrollar el proyecto de Colegios de Alto Rendimiento en las regiones de Cusco, Pasco y Huancavelica (COAR Centro), ProInversión, a cargo de promover esa iniciativa, no registró más muestras de interés en la misma.

Así lo reveló esa agencia estatal a Gestión, señalando que lo que corresponde ahora, conforme al marco normativo vigente, es la adjudicación directa del proyecto, a la empresa que lo había planteado como una iniciativa privada cofinanciada (IPC).

Esta última es la Empresa Concesionaria de Proyectos de Infraestructura Sucursal Perú, del Grupo Marhnos, que planteó desarrollar el proyecto, con una inversión de US$ 66 millones (sin IGV).

Siguientes pasos

De concretarse la adjudicación, sería el primer proyecto en asociación público-privada (APP) en educación en el Perú y abriría el camino a otras IPC (ver en corto).

" Lo que corresponde ahora es la adjudicación directa, lo que será sometido a las aprobaciones pertinentes”, precisó ProInversión. Explicó que el siguiente paso sería la suscripción del contrato, que se realizaría dentro de los 90 días posteriores a la fecha de adjudicación, luego de verificadas las condiciones para la firma.

Cronograma

ProInversión señaló que, una vez concretada la firma del contrato, se prevé a continuación lograr hitos importantes como el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) del grupo de colegios de alto rendimiento, y que tiene como fecha de concreción el primer año de la concesión.

A continuación, acotó, se deberá realizar el cierre financiero y la construcción e implementación del mobiliario y equipamiento del COAR Centro.

Esto último deberá ocurrir entre el primer trimestre del segundo año de la concesión, y el final del tercer trimestre del tercer año de concesionado el proyecto.

La puesta en marcha (inicio de la etapa de preoperación) está prevista para el cuarto trimestre del tercer año de la concesión (ver gráfico), aunque la agencia no dio fecha exacta para ello.

EN CORTO

APP en Educación. Además del COAR Centro, otras iniciativas privadas en educación en cartera de ProInversión lo constituyen los Colegios en Riesgo en Lima Metropolitana, por US$ 227 millones; Colegios en Riesgo en Ate y SJL por US$ 148 millones; Colegios en Riesgo en VMT por US$ 75 millones; y Colegios en Riesgo en Comas y SMP, por US$ 95 millones.