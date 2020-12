El Consorcio Fútbol Perú (CFP), conformado por Media Networks Latin America y GolTV, dueño de los derechos televisivos de la mayoría de clubes de la Liga 1 y de la Liga 2 en conjunto, indicó que, pese al coronavirus o las sorpresas en la primera división del fútbol peruano, los contratos se mantendrán.

Gestión conversó con Giuliana Valverde, administradora de la CFP, quien señaló que aún mantienen contratos con diversos equipos hasta el 2025, pese a que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) busca gestionar también los derechos de la Liga 1 en conjunto.

¿Cómo les afectó la caída de ingresos por publicidad debido a la pandemia?

Nuestros ingresos, como cualquier otra empresa, fueron afectados. Pero hicimos una apuesta a largo plazo. Entonces, tenemos previsto que el cumplimiento del pago de nuestros contratos es inamovible a pesar del covid u otro tema.

¿Cambiaron los acuerdos de pagos por derechos a los clubes por el coronavirus?

Promovemos una política de predictibilidad con los clubes con contratos en los cuales se pacta un monto para derechos televisivos. Esto ha permitido solventar planillas, garantizar cadena de pagos y dar sostenibilidad, más aún durante este año en que no ha habido taquilla.

¿Cómo funciona el modelo si es que la FPF negoció por su lado con cuatro equipos de la Liga 1?

Este modelo, para nosotros, funciona. Fueron 16 de 20 equipos de primera división que participaron. Respecto a los otros clubes, no sé cómo se maneja. Para el próximo año, el objetivo es mantener el mismo compromiso con quienes tienen un acuerdo comercial con nosotros.

¿Hasta cuándo tienen contrato con los clubes de la Liga 1?

Con un grupo grande de clubes tenemos contrato hasta el 2022. Otro grupo de seis, que no necesariamente son los más grandes, es hasta el 2025. Con otros estábamos en negociaciones, pero se tuvo que postergar. La FPF nos comunicó que se van a respetar los contratos firmados hasta el 2019, pero, en adelante, los clubes ya no podrán negociar de manera individual sus derechos de televisión, ya que ellos (FPF) tendrán la gestión de los mismos.

¿Continuarán cuando cambie la negociación con la FPF?

Hicimos una oferta que no fue aceptada. A futuro, no sabemos. Conocemos, al igual que el público, lo que sale en medios. Sé que hay una licitación para el próximo año, de la cual no tengo información sobre las bases. Tenemos que hacer un análisis interno en base a esa licitación y ver si este nuevo modelo se puede mantener, ya que hay muchas variables.

¿Qué les han dicho los clubes sobre el plan de la Federación?

Están esperando que les den información sobre las nuevas bases. La última (que conversamos), no obtuvimos respuesta sobre si sabían algo o no. Nos comentaron que no tenían información sobre cómo iba esto.

¿Habrá cambios para el 2021?

Desde la creación del consorcio, en el 2014, hemos aportado al fútbol peruano US$ 332 millones. En el 2018 profundizamos nuestra apuesta y adquirimos también los derechos de la Liga 2. Este año hicimos la transmisión de todos los partidos de esta liga y, para el próximo año, tenemos un incremento en el pago de derechos televisivos en aproximadamente US$ 7.6 millones, cerca de 17% que estaba planificado en los contratos.

¿Qué ocurre si bajan de categoría, como es el caso de Alianza Lima?

El contrato es a largo plazo. Si durante el tiempo del contrato, algún club baja, este sigue activo para cuando vuelva a subir, donde se mantienen las condiciones. En el caso de Alianza Lima, vamos a mantener nuestro compromiso con el club haciendo la transmisión de todos sus partidos durante el 2021. El vínculo contempla más condiciones económicas y va a continuar teniendo predictibilidad hasta el 2022, cuando finaliza nuestro vínculo comercial.

¿Cambiarán los ingresos de Alianza Lima?

Sigue habiendo una relación contractual, pero no puedo revelar el monto, por confidencialidad, hay limitantes contractuales. Sí puedo decir que los acuerdos, al ser de largo plazo, tienen cláusulas específicas que contemplan incrementos, así como varios escenarios, pero este permanece en base a las condiciones establecidas.