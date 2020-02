El consorcio chino Ecuagoldmining abrió una disputa con el gobierno de Ecuador sobre un proyecto de oro que fue detenido por una orden judicial, una medida que podría llevar a una demanda de arbitraje por unos US$ 480 millones, dijo el viceministro de Minas.

El proyecto Río Blanco, ubicado en la provincia andina de Azuay, está paralizado desde mediados del 2018 cuando activistas de la comunidad lograron que un juez local suspendiera sus operaciones, debido a que no fueron consultados previamente y por supuesta contaminación.

Esta es la primera notificación de disputa internacional en el sector minero que recibe Ecuador desde que comenzó a desarrollar minería a gran escala, lo que ha atraído el interés de inversores, pero también la preocupación por el poder de grupos locales para detener los proyectos.

"Lo que ellos nos están poniendo es una disputa internacional, es el procedimiento normal que se establece para estos temas, demanda no hay todavía", agregó el viceministro Enrique Gallegos-Anda.

"En estos días nos toca oficialmente recibir la invitación a conversar y nos sentaremos, vamos a dialogar y vamos a buscar una solución", aseguró.

El periodo de seis meses de negociación es el primer paso en un posible arbitraje internacional, según lo establecido en un tratado de protección de inversiones suscrito con China, explicó el funcionario.

"Ponen unos US$ 480 millones, ese es el monto del impacto que tendría el hecho de no haber podido operar en los 11 años de concesión", agregó. "Esta va a ser una disputa fácil de manejar, no va a terminar en una demanda", dijo.

Ecuagoldmining, integrado por los grupos Junefield Mineral Resources Limited y Hunan Gold Group, declinó hacer comentarios.

Gallegos-Anda dijo además que el gobierno espera que la Corte Constitucional (CC) resuelva un pedido para revisar la decisión previa de los jueces locales y poder retomar la operación de Río Blanco.

"Lo lógico es esperar que los magistrados de la Corte denoten que los jueces interpretaron mal la norma y entonces al haber resuelto un fallo con una interpretación errónea, no procede. El rato que suceda eso automáticamente la empresa puede reiniciar la actividad", dijo.

No hay una fecha para que la máxima corte se pronuncie.

Ecuagoldmining denunció en el 2018 que fue objeto de violentos ataques a sus instalaciones por grupos opositores a la minería. Gallegos-Anda reconoció que actualmente ni la policía ni militares han podido resguardar el campamento.

Otros pedidos de consulta popular de comunidades y grupos activistas para prohibir la minería se analizan en el ámbito judicial.

El año pasado, la CC falló en contra de las solicitudes de consultas populares sobre proyectos que involucran a SolGold PLC de Australia y INV Metals Inc de Canadá.

Ecuador desde fines del año pasado comenzó la exportación de oro de su mina Fruta del Norte, operada por la canadiense Lundin Gold, y de cobre de su mina Mirador, en manos de Ecuacorriente, subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan.