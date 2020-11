El Consejo de Administración de Prisa ha rechazado por unanimidad la oferta encabezada por el empresario Blas Herrero para comprar todo su negocio de medios de comunicación, tanto de España como de Latinoamérica, entre los que se encuentran El País, Cinco Días o As y emisoras como Cadena Ser, Los40, Caracol Radio o W Radio, por unos 200 millones de euros (unos US$ 237 millones).

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras el cierre del mercado, el grupo de comunicación español ha explicado que su Consejo, reunido esta tarde en sesión extraordinaria durante cerca de dos horas, ha estudiado la oferta planteada tan solo un día antes por el citado empresario, propietario de Kiss Media, junto a un grupo de inversores, y “ha acordado desestimarla”.

“La Sociedad continuará operando de acuerdo con su hoja de ruta definida a comienzos del presente ejercicio, en el desarrollo y puesta en valor de sus proyectos de educación y medios de comunicación”, ha añadido en su escueto escrito al regulador bursátil.

Según han apuntado a Efe fuentes cercanas al Consejo la decisión se ha adoptado por unanimidad, aunque otras fuentes añaden que parte del accionariado representado en ese órgano ha mostrado su interés en que no se cierre la puerta a otras posibles propuestas en un sentido similar.

El comunicado de Prisa a la CNMV únicamente añade a ese respecto que “evaluará, de resultar procedente en el futuro, cualquier expresión de interés que pueda recibir, como ha sido el caso de las transacciones comunicadas en las últimas semanas”.

El importe de la compra propuesta por el empresario, asesorado por Société Générale, no se ha hecho público, aunque algunos medios apuntan a 200 millones de euros (cerca de US$ 237 millones), una cantidad “irrisoria” para parte de los principales accionistas de Prisa, que posee cabeceras como El País, Cinco Días o As y emisoras de radio como la Ser.

El mayor accionista de Prisa es el fondo Amber Capital, que controla casi el 30% del capital, seguido muy de lejos por Telefónica y HSBC, con algo más de 9% cada uno.

La participación de la familia Polanco, fundadora del grupo, supera el 7%, el jeque cataría Al Thani el 5 % y el empresario mexicano Carlos Slim (a través de su grupo Carso) tiene más del 4%, igual que Banco Santander, que además es uno de sus mayores acreedores.

Blas Herrero “respeta” la decisión del consejo

Fuentes cercanas a Blas Herrero han asegurado que el empresario, propietario del grupo Kiss Media (que integra la emisora Kiss FM, entre otras, así como diversas inversiones inmobiliarias) “respeta” la decisión del Consejo de Administración.

El grupo del empresario no ha querido hacer comentarios respecto al comunicado de Prisa, pero las citadas fuentes aseguran que no descarta revisar su oferta y presentar una nueva alternativa.

Su propuesta consistía en crear una sociedad ad hoc, llamada HoldCo, en la que un grupo de inversores liderado por Herrero tendría un participación significativa, pero no necesariamente de control, y en la que podrían participar los accionistas de Prisa que quisieran inyectando fondos.

Esa compañía compraría todo el negocio de medios de Prisa, tanto en España (donde también cuenta con cabeceras como As y Cinco Días, y las emisoras del Los40), como en América Latina (donde controla Radiópolis, caracol Radio, W Radio, ADN Radio o Radio Panamá, entre otras muchas cadenas de radio).

Tras conocer el jueves los términos de la propuesta, Prisa ya dejó claro que se trataba de una oferta “no solicitada” y “no vinculante”.

Hoja de ruta: segregación de negocios

El Consejo de Prisa ha querido dejar claro que va a continuar con su hoja de ruta, que pasa ante todo por reestructurar su deuda, que supera los mil millones de euros (unos US$ 1,180 millones), y que está vinculada a la venta del negocio de Santillana en España.

El ámbito editorial y educativo es la otra gran pata del grupo Prisa (junto a la de los medios de comunicación), aunque el grueso de ese negocio está en América Latina, no en España.

Para proceder a esa venta el siguiente paso es su ratificación en la Junta de Accionistas, agendada para el próximo 18 de diciembre.

Tras esa venta, la hoja de ruta a la que se ha remitido hoy el Consejo pasa por segregar los negocios de medios, por un lado, y de educación, un proceso que es complicado y aún llevará su tiempo.

Durante la sesión bursátil de este viernes, las acciones de Prisa bajaron 6.67% a la espera de conocerse la decisión del Consejo de Administración de Prisa, de forma que cerraron a 0.812 euros cada una y se anotaron la segunda mayor caída de la Bolsa nacional.

Sin embargo, gracias a la potente subida registrada el jueves (21%), en esta semana Prisa gana 16.84% en bolsa, aunque en el año aún acumula una caída de 43.1%.