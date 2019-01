Conozca la nueva generación de gafas de realidad aumentada

Se acerca la nueva generación de gafas de realidad aumentada de Microsoft . Según el portal web Computer Hoy, parece que Hololens 2 está a la vuelta de la esquina, y todo apunta que será el Mobile World Congress 2019 el evento elegido por los de Redmond para demostrar qué pueden hacer sus nuevas gafas de AR.

Uno de los dispositivos más interesantes de los últimos años han sido, sin duda, las Hololens de Microsoft. Aunque los de Redmond sean conocidos, sobre todo, por Windows, Xbox y Surface, tienen una serie de dispositivos profesionales y empresariales que son interesantes, como el Surface Studio 2, la imponente pantalla Surcafe Hub y las propias Hololens.

La compañía invierte mucho en I+D, y Hololens, pese a no tener la cabida esperada a nivel de usuario, sí ha sido un dispositivo muy interesante a nivel empresarial y profesional (exactamente igual que Kinect, con el que se pueden conseguir maravillas a nivel de robótica y desarrollo).

Con un precio que oscila ente los US$ 3,000 y US$ 5,000, la primera generación de Hololens era prohibitiva para los hogares. Esto debido a la tecnología utilizada y por los componentes, con un chip Intel que encarecía el conjunto. Sin embargo, se espera que Hololens 2 integre un procesador Snapdragon, lo que abarataría el precio (y viendo lo bien que rinden las últimas generaciones, no sería nada descabellado).