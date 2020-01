Cada vez es más difícil que las amas de casa le sean fieles a un solo lugar de compra, sin embargo en el caso de los mercados de abastos, estos habrían logrado la tan ansiada fidelidad.

Así, el 78% de las amas de casa limeñas realiza sus compras en el mismo mercado, según estudio efectuado por la carrera de Marketing de USIL.

“Y esta tendencia se da sin importar el nivel socioeconómico, edad, y zona donde vivan las amas de casa. Esto respondería a la relación de confianza que establecen con los vendedores o los conocidos como “caseros”. Es por ello que ocho de cada 10 amas de casa compra siempre o casi siempre en los mismos puestos”, señaló a Gestión el docente de la referida carrera, Jaime Briceño.

Y la principal motivación de compra de las amas de casa para ir a este canal de venta, por encima de otras opciones como los supermercados, bodegas, y mayoristas, son que encuentran productos frescos, y buenos precios. Así, el 85%, y el 74% de ellas re refiere esto respectivamente.

“En estos factores de compra los mercados superan a los demás canales de venta, incluso a los supermercados. Y es que solo el 35% de las amas de casa limeñas refiere que va a los supermercados por productos frescos, mientras que el 30% por los buenos precios. Y es que solo en los mercados se puede pedir rebajas ”, mencionó.

Las categorías que las amas de casa solo optarían por comprar en este canal de venta y no en otros, son los vegetales, carnes, y frutas, entre otros. En contraparte no eligirían este canal para adquirir ropa, productos de cuidado personal, útiles escolares, etc.

“El ofrecer productos perecibles es la ventaja diferencial de los mercados, y en estos deben enfocarse”, dijo.

Gasto y frecuencia

¿Cuánto es el gasto promedio en los mercados? Según el estudio, en promedio destinan por compra alrededor de S/54 , y acuden a este canal de venta unas cuatro veces por semana.

“ Ya el 61% de amas de casa hace una lista para comprar, es decir planifican sus compras, lo que hace que sean más prudentes con sus gasto. En esa línea, los mercados deben adecuadar su oferta acorde con el gasto y frecuencia de las amas de casa”, comentó Briceño.

Asimismo, dijo, deben trabajar en mejorar sus servicios como estacionamientos, seguridad, limpieza, entre otros.

CIFRAS Y DATOS

Servicio. El 57% de amas de casa limeñas que van a los mercados consumen comidas y bebidas preparadas. Principalmente son del segmento C, que tienen entre 25 a 44 años, según estudio de USIL.

Estudio. Se hizo a amas de casa de todos los estratos residentes en Lima, que asisten como mínimo dos veces por semana a mercados. Muestra fue de 1,173 casos, y se realizaron entrevistas y focus group, en noviembre del 2019.