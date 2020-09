View this post on Instagram

Para nosotros, la comunidad hanburguesera es muy importante y sentimos un compromiso con ellos. Por eso, les traemos Burger Fest 3.0 una nueva alternativa para que puedas comer varias burgers distintas al mismo tiempo, desde la comodidad de tu hogar 🏠 . ¡Además, contribuirás con los restaurantes participantes, ya que nosotros cubrimos gastos de envío, empaque y no les cobramos ninguna comisón por participar! 🙌🏼 . Conoce nuestro flyer oficial y de QUÉ es un Burger Pack haciendo swipe 👉🏼 . Reserva tu Pack al link de nuestra bio o por Whatsapp al 991 654 023 . ¡Solo serán 600 Packs! Asegúrate con el tuyo 📦 🍔