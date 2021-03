Óscar Caipo Ricci, flamante presidente de la Confiep para el periodo 2021-2021 cuenta los planes que tiene durante su gestión como líder del gremio empresarial más importante del Perú. Asimismo, reflexiona sobre los cambios más urgentes en el país para enfrentar la crisis sanitaria y económica.

Entrevista dada a la revista “Negocios Internacionales” de Comex Perú

Los últimos cinco años han estado marcados por denuncias de corrupción y crisis política que han afectado la confianza de la ciudadanía en el Estado y la empresa privada. Tú eres presidente de Empresarios por la Integridad y alguien que siempre ha tenido entre sus temas a tratar, el rescate de los valores. ¿Cuál será tu principal contribución a Confiep, ahora que acabas de asumir el cargo de presidente del gremio?

Debemos poner la integridad como prioridad de CONFIEP y del sector privado en general. Cuando vemos diferentes encuestas de opinión, constatamos que los peruanos entienden el aporte positivo de la empresa privada, pero también tienen la percepción de que las empresas no cumplen con la ley o con las condiciones que deben dar a sus trabajadores y consumidores. Esto último debe cambiar, y será una de las grandes prioridades de la labor del Comité Ejecutivo y Consejo Directivo que tengo el honor de presidir.

Te he escuchado decir en más de una oportunidad que el principal problema del país era la corrupción, ¿Puede contribuir el sector privado a solucionar este problema? ¿Cómo?

Soy un convencido de que la mayor parte del sector privado es honesto, pero es evidente que ha habido casos de corrupción que involucraron a compañías muy importantes. Nuestra contribución tiene que ir por tres frentes. Uno es la prevención, a través del compromiso con la integridad y el cumplimiento. Y el otro es la sanción. Confiep debe deslindar claramente con las empresas y con las personas que tengan comportamientos indebidos, para que no manchen a todo el sector. Finalmente, es necesario promover integridad, valores y un cambio cultural. Esto se puede lograr a través de las empresas con cientos de miles de colaboradores y a través de los líderes empresariales activistas.

¿Cómo debe ser un líder empresarial activista?

Debe ser íntegro y basar su liderazgo en esa cualidad. Esos son los líderes que necesitamos, que lideren con el ejemplo y a partir de allí, ayuden a modelar y cambiar para bien a sus equipos, empresas y a la sociedad en general

¿Qué rol va a cumplir Confiep para con el país, durante tu gestión como su presidente?

Como acabamos de conversar, la integridad y lucha contra la corrupción es uno de nuestros pilares. Otro rol es contribuir con la lucha contra la pandemia, poniendo la salud y la vida como prioridad. Y la pandemia ha golpeado mucho la economía, con especial impacto en las pymes. Tenemos que trabajar juntos en reactivar la economía. En ese proceso, vamos a escuchar mucho a las pymes, a entender sus necesidades, qué medidas necesitan desde el sector público y también desde el sector privado. Va a ser fundamental el rol de Ana María Choquehuanca, que por primera vez representa a las pymes en nuestro Comité Ejecutivo.

¿Qué más pueden esperar las pymes de esta gestión?

Iniciativas que las ayuden a recuperarse más rápido de la crisis y a desarrollarse para crecer. Vamos a facilitar su acceso a diferentes sectores del tejido empresarial y sumarlas a la cadena de valor de las grandes empresas facilitándoles apoyo y conocimiento para su desarrollo.

En una entrevista que diste en Cade 2019, hablaste sobre los filtros que deben pasar las empresas para recibir la Certificación Anti Soborno, ¿promoverán estos filtros desde la Confiep?

Vamos a promover la integridad y la lucha contra la corrupción, revisar nuestros códigos de conducta a la luz de estándares internacionales y las buenas prácticas de gobierno corporativo, incluyendo los canales de denuncia y procedimientos sancionadores. En este frente estaremos recibiendo asesoría técnica de BID que cuenta con un grupo especializado. Comenzaremos por CONFIEP y luego lo extenderemos a los gremios asociados. La CONFIEP va implementar y certificar el modelo de prevención anticorrupción. Que no quede duda que esa es la forma de pensar y de operar que tenemos.

Enfrentamos una crisis económica producto de la paralización de actividades para frenar el avance de la COVID-19, ¿qué recomendaciones darías al nuevo gobierno para reactivar nuestra economía?

Me gusta mucho que me preguntes por recomendaciones, porque vamos a tener una relación con el Estado basada en la humildad, la empatía y el espíritu de colaboración. Entonces es mejor comenzar esa relación entre un nuevo Gobierno y una renovada Confiep con sugerencias y recomendaciones, trabajando en equipo, y no con grandes recelos y críticas. ¡Y te digo esto sin saber quién será el nuevo Gobierno y con la firme convicción que trabajaremos con quien sea democráticamente elegido o elegida!

Yendo a tu pregunta, lo primero es que esta recesión por la pandemia no es una recesión normal. Hay una recuperación rápida de algunas partes del tejido económico, pero en otras esto es mucho más lento porque siguen sometidas a restricciones o porque partían de situaciones de base más complicadas.

Entonces, en este momento debemos pensar en conjunto soluciones creativas y bien enfocadas. Si la evidencia científica nos demuestra que debemos restringir alguna actividad, pensemos de qué manera apoyarla, para que los emprendedores y los trabajadores no se vean tan perjudicados. Y lo segundo es que no podemos dejar de pensar en el futuro. Allí es donde nos preocupan muchas normas que salen desde el Congreso, seguramente con las mejores intenciones, pero con recetas que no van a funcionar en el largo plazo y van a dejar en peor situación a millones de peruanos.

Pese al crecimiento que ha experimentado el país, la disminución de la pobreza y el aumento de la inversión privada, cada cinco años propuestas populistas llaman la atención de los ciudadanos y tienen cierto nivel de aceptación en las elecciones ¿Qué crees que falta para que la ciudadanía esté convencida de que el modelo funciona?

Nuestro enfoque va a ser escuchar y entender, porque muchas veces esa reacción del ciudadano es porque tiene verdaderos puntos de dolor en su relación con las empresas. Pueden ser los casos de corrupción, o problemas personales como clientes, o malas experiencias como trabajadores o proveedores. Entonces, antes de pensar en tratar de convencer al ciudadano de que todo funciona bien, debemos tener empatía y trabajar para ser mejores.

SOBRE SU VISIÓN DE LIDERAZGO

¿Cómo debe ser un líder, qué cualidades debe tener un líder en el sector empresarial?

Un líder empresarial debe ser íntegro; debe saber escuchar, no solo a sus colaboradores más cercanos, sino a todos los stakeholders; debe tener capacidad de trabajo en equipo, delegar y empoderar; debe ser sensible y empático. Debe moverse y mover a su organización por un propósito mayor que incluya aportar al desarrollo del país y al bienestar de las personas.

¿Qué tipo de líder necesita el país?

Muy parecido: lideres íntegros; que escuchen no solo a la gente, sino también a los especialistas técnicos para poder tomar las mejores decisiones; que sean responsables entendiendo que deben atender problemas y necesidades de corto plazo sin afectar la viabilidad del país y de las personas en el largo plazo.

He conversado con algunas personas que trabajan contigo en KPMG, varios de ellos me han contado que tienes una gran capacidad de liderazgo, de transmitir ideas, convencer e inspirar a tus equipos al logro de objetivos o a perseguir una causa. ¿Cómo has logrado ser un líder de este tipo?

¿En serio te dijeron eso? ¡Qué bueno! He ido aprendiendo y buscando mejorar. Una de las cosas que he aprendido y ejercito es escuchar. No es posible crear una visión si no sale de un proceso de escuchar para que sea compartida y nos movilice hacia los objetivos o a los cambios necesarios. Me gusta formar equipos de alto desempeño y que nos desafiemos entre nosotros para sacar lo mejor de cada uno y de toda la organización. Y considero que un líder debe liderar con el ejemplo. No puedes pedirle cosas a la gente que uno no pueda practicar. Parte de ser líder es modelar la organización y la siguiente generación de líderes.

“CASI TODO SE LO DEBO A MI PADRE Y A MI MADRE”

¿Qué se siente ver a un hijo capitán de la selección de fútbol de Perú? Muchísimo orgullo. A la vez me enseña mucho. Para jugar en ese nivel no basta con el talento, hay que entrenar mucho y hay que sacrificar cosas para llegar allí. Tengo otro hijo al que admiro mucho también, está trabajando en banca de inversión en NY, luego de estudiar en una de las mejores universidades. Siento que mi esposa y yo hacemos una buena dupla formando a nuestros hijos, esa es nuestra prioridad. ¡Y vienen dos más!

Tu padre es un líder del sector empresarial y un visionario. Ha contribuido muchísimo desde el lado académico. Sus viajes a las diferentes regiones del Perú para dictar clases muestran su interés por impartir conocimientos a futuros jóvenes profesionales. ¿Cuál crees que es su principal legado?

Mucho, en realidad casi todo se lo debo a mi padre y a mi madre. Me inculcaron valores desde niño, me enseñaron a diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto y, también, los dos fueron muy trabajadores y se exigen al máximo en todo lo que hacen. Hasta ahora no paran, siguen destacando en lo que hagan. Visión sin ejecución no es suficiente. Mi papá trabaja mucho desde siempre, incluso pasados sus ochenta años. Es el modelo de lo que he seguido y de lo que trato de inculcar a mis hijos, ya sea como banquero de inversión o como futbolista, sé lo que quieras, pero trabaja mucho.

¿Cómo te gustaría que se recuerde tu gestión al frente de Confiep al final de tu mandato?

Que deje una institución mejor de la que encontré. Que el cumplimiento de su propósito no solo dependa de las siguientes directivas y presidencias, sino de una visión y estrategias de largo plazo soportada por una organización conformada por equipo humano, procesos muy robustos y herramientas tecnológicas de última generación para cumplir con la responsabilidad que tenemos. Espero que podamos reconectar con la sociedad y el país, para mostrar que el sector empresarial no solo es empático y solidario en las emergencias, sino que, a través de la inversión privada y la colaboración para resolver grandes problemas nacionales, podemos ayudar a traer desarrollo para el país y bienestar a las personas.

Sé que ya tienes designado a tu reemplazo en KPMG, cuando dejes la empresa y termines tu mandato en Confiep, ¿qué planeas hacer?

Sigo siendo presidente de KPMG en Perú y debo cumplir con mi mandato. Eso sí, tengo un gran equipo de líderes, incluyendo nuestro Comité Ejecutivo, que me permite actuar como presidente del directorio, permitiéndome que yo pueda dedicarle la mayor parte de mi tiempo a la CONFIEP y al desarrollo del país.