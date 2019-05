Conductores de servicios compartidos como Uber convocan a paro extendido en EE.UU.

Grupos de conductores de compañías de viajes compartidos en las principales ciudades de Estados Unidos estaban listos para iniciar una huelga el miércoles, ensombreciendo el esperado debut en el mercado de Wall Street de Uber , la empresa líder del sector.

Los organizadores en algunas ciudades estaban pidiendo un paro de 24 horas, mientras que la Alianza de Trabajadores de Taxis de Nueva York, que basa su actividad tanto en una aplicación como en la labor de conductores de taxis tradicionales, pidió a los choferes que pararan entre las 07H00 locales (11H00 GMT) y las 09H00.

Se reclamó a todos los conductores Uber, Lyft, Via y otras plataformas de viajes que dejaran de trabajar como parte de la protesta.

No está claro cuántos conductores participarán del paro en medio de los llamados a huelga en ciudades como Los Ángeles, Filadelfia, Boston y la capital, Washington DC. Una acción similar se espera en Londres, según los organizadores estadounidenses.

Los conductores de aplicaciones buscan mejorar la seguridad de su trabajo incluyendo el fin de las "desactivaciones" arbitrarias y una mejor división de ingresos entre los conductores y las plataformas.

En Nueva York, la alianza esperaba que la mayoría de sus 10,000 miembros participaran del paro, al igual que no miembros.

La medida podría desatarse justo antes de la esperada salida a la bolsa de Uber.

En abril el diario The Wall Street Journal había informado que Uber esperaba recaudar alrededor de US$ 10,000 millones en su estreno bursátil y lograr una valuación de alrededor de entre US$ 90,000 y US$ 100,000 millones, en una de las IPOs más grandes de la historia.

Las compañías han rechazado los motivos de la paralización.

Uber dijo en un comunicado: "Los conductores están en el centro de nuestro servicio, no podemos tener éxito sin ellos, y miles de personas entran a trabajar en Uber todos los días enfocados en cómo mejorar su experiencia, dentro y fuera de las calles."

Por su parte, Lyft señaló en una declaración que las ganancias por hora de sus conductores han aumentado en los últimos dos años y han superado los US$ 10,000 millones.