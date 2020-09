Para el empresario Jorge Fernández el regreso de los conciertos masivos -que están paralizados desde marzo por efecto del COVID- se daría a partir del segundo semestre del 2021 y en el mejor de los escenarios desde abril del próximo año. Ante ello una alternativa es el uso del streaming.

No obstante, el también presidente del sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines de CCL explicó que esta opción es usada todavía por pocos artistas debido a diversos factores: el fundamental es la poca ganancia que genera esta actividad en relación a los pagos adicionales que se deben hacer para su realización y al gasto que implica desarrollarlo.

“Ante el impedimento para la realización de conciertos masivos, algunos artistas nacionales están haciendo conciertos vía streaming y cobran entre S/ 15 y S/ 25 de los cuales hay que pagar el 18% de IGV. A lo que suma otros pagos como 12% a la tiquetera, 3% de comisión por uso de tarjeta de crédito y 5% a Apdayc lo que implica que un 38% de las ganancias se van en pagos de impuestos y demás, por lo que muy pocos artistas -generalmente aquellos ligados a la televisión y con más espaldas financieras- se animan por esta opción cobrando poco”, detalló.

A esta panorama se suma, acotó, que el público peruano no está muy acostumbrado -a diferencia de otros países- al streaming para conciertos ya que este mecanismo tiene mucha competencia con la televisión, el cable, netflix e incluso youtube.

“ Esta es una solución precaria y es para algunos artistas , lamentablemente no tenemos una solución para las familias que viven del espectáculo como son los músicos, los actores circenses, los técnicos e incluso las orquestas populares, entre otros, que no han recibido ninguna ayuda estatal. No creo que en la anunciada cuarta fase seamos incluidos. Por el contrario, apuntamos a que la reapertura de nuestra actividad se dé cuando ya esté operativa la vacuna que con suerte sería de abril 2021 en adelante, en el mejor de los escenarios”, indicó.

En ese sentido, comentó que desde su gremio se están planteando al Ejecutivo algunas medidas para la segunda mitad del 2021, que permitan reactivar el rubro de espectáculos.

“Estamos tratando de gestionar un bono artístico y tener condiciones para cuando se reanude nuestra actividad por lo que estamos planteando la liberación de ciertos impuestos como del IGV para los espectáculos no deportivos por un plazo de dos años hasta que las firmas de espectáculos y las orquestas en general vuelvan a tener liquidez. Ello impactará en el precio de los conciertos haciéndola más accesible y animando al público a participar de ella”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO