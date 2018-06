Conagra comprará a Pinnacle Foods por US$ 8,100 millones

Conagra Brands Inc dijo que comprará a Pinnacle Foods Inc por cerca de US$ 8,100 millones en efectivo y acciones para crear un gigante de alimentos congelados con marcas como Birds Eye, ketchup Hunt y Marie Callender's.

Los accionistas de Pinnacle Foods obtendrán US$ 43.11 por acción en efectivo y 0.6494 títulos de Conagra por cada papel que tengan de Pinnacle Foods, lo que implica un precio de oferta de alrededor de US$ 68.

Incluyendo deuda, el acuerdo está valorado en US$ 10,900 millones.

El negocio entre las dos compañías de alimentos empacados tiene lugar en momentos en que la industria enfrenta un estancamiento en el crecimiento en la medida en que los compradores han dejado los alimentos procesados para favorecer opciones más saludables.

Los márgenes de ganancias en estas empresas se han visto reducidos por fuerzas macroeconómicas como materias primas más altas y costos de transporte.

Se prevé que los accionistas de Pinnacle Foods tengan alrededor de un 16% de la empresa combinada y que el negocio se cierre hacia fines del año calendario 2018.

Goldman Sachs y Centerview Partners fueron los asesores financieros de Conagra, mientras que Evercore y Credit Suisse fueron los asesores de Pinnacle.