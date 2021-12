Addi, una startup que ha tenido un rápido crecimiento ofreciendo a sus clientes en América Latina la opción de comprar ahora y pagar después, recaudó más de US$ 200 millones en deuda y capital para ayudar a impulsar su expansión en la región.

La compañía de tecnología financiera con sede en Bogotá dijo que su valuación está por encima de los US$ 700 millones luego de recaudar US$ 80 millones del fondo soberano de Singapur, GIC Private Ltd., y del fondo enfocado en América Latina de Softbank Group Corp., entre otros. La ronda incluyó US$ 125 millones adicionales en financiamiento de deuda, la mayoría de los cuales provinieron de Goldman Sachs Group.

Addi acababa de cerrar una ronda de recaudación de fondos en agosto, pero decidió agregar más capital para mantenerse al día con el crecimiento, dijo Santiago Suárez , el director general que cofundó la compañía en el 2018. Addi aprovecha así una avalancha de capital de riesgo en América Latina.

El gasto anual en las nuevas empresas de la región superó el umbral de los US$ 10,000 millones por primera vez, según la Asociación de Inversión de Capital Privado en América Latina, mientras fondos importantes como Softbank, Tiger Global Management y Sequoia Capital Operations buscan inversiones.

“El negocio se está acelerando mucho más rápido de lo esperado”, dijo Suárez . “Así que decidimos llenar el tanque de gasolina para continuar conduciendo hasta el 2022 sin tener que preocuparnos por la recaudación de fondos en un futuro cercano”.

Addi está agregando clientes y minoristas en medio de un auge en las ventas en línea y el comercio electrónico que aumentó durante la pandemia a medida que más personas compraban desde casa. La empresa, que recientemente se expandió a Brasil, abrirá una oficina en México el próximo año y considera activamente otros mercados, según Suárez.

Más de 500,000 clientes y 1,000 minoristas utilizan su sistema de procesamiento de pagos, en comparación con unos 30,000 clientes y 20 comerciantes hace un año, dijo. Su objetivo es quintuplicar el crecimiento en el 2022.

La tecnología de comprar ahora y pagar después de la empresa permite a los clientes pagar sus compras en cuotas. También ha implementado una función de compra con un solo clic. Addi trabaja con grandes minoristas como Apple y Nike, pero también con pequeñas tiendas familiares.