Tim Cook ha estado en Apple Inc. durante 23 años y se ha desempeñado como director ejecutivo durante casi una década, pero utilizó una nueva aparición de podcast para sugerir que algún tipo de cambio futuro podría vislumbrarse.

“Yo me siento genial en este momento. Y no hay una fecha a la vista”, dijo Cook, de 60 años, en el podcast “Sway” de The New York Times que fue lanzado el lunes. “Pero 10 años más es mucho tiempo y, probablemente, 10 años más no”.

La entrevista abarcó una amplia gama de temas, como la controvertida aplicación de redes sociales Parler, que fue bloqueada por Apple a principios de este año, Apple TV+ y vehículos autónomos.

Cuando se le preguntó sobre la afirmación de Elon Musk de que una vez intentó sostener conversaciones sobre la posibilidad de vender Tesla a Apple, Cook dijo que nunca ha hablado con Musk, pero que tiene “gran admiración y respeto” por la compañía que construyó.

“Creo que Tesla ha hecho un trabajo increíble no solo estableciendo el liderazgo, sino manteniendo el liderazgo durante un período de tiempo tan largo en el espacio de los vehículos eléctricos”, señaló Cook sin revelar muchas pistas sobre lo que Apple tiene planeado para el sector.

“Veremos qué hace Apple. Investigamos tantas cosas internamente; muchas de ellas nunca ven la luz del día. No estoy diciendo que esa no lo hará”, agregó.