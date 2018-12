La situación se agrava tras la rotura del Oleoducto Nor Peruano (ONP) ocurrida el último 27 de noviembre, situación que a la fecha no ha podido ser reparada por lo técnicos de Petroperú, generando un daño ambiental "irreparable e incalculable" contra el medio ambiente, detallaron a Gestión.pe fuentes de la entidad estatal.

Ello ante la oposición de l a comunidad de Mayuriaga, ubicada en el distrito de Morona (Loreto), que no permite el ingreso de personal para dicha labor. A lo que se suma, el accionar de la comunidad de Chapis que amenaza con tomar las instalaciones la Estación No. 5 de Petroperú y que ha suspendido las actividades de remediación ambiental.

"Son dos comunidades con las cuales hay un conflicto abierto. La primera es Mayuriaga -que corresponde al oleoducto ramal norte en el kilómetro 206- que en forma de protesta y por razones electorales (piden la nulidad de elecciones en la provincia del Datem del Marañón) cortaron el ducto. A este tema de índole electoral se suma demandas generales que en su mayoría están referidas a salud y educación que no corresponde atender a Petroperú", indicó la estatal.

La segunda es la comunidad de Chapis que tiene reclamos dirigidos específicos de carácter social dirigidos a la Presidencia del Consejo de Ministros, ya que incluso solicitan la presencia del jefe de Estado en la zona. "Ellos han bloqueado el ingreso a la Estación No. 5 de Petroperú, amenazan con tomarla y rechazan cualquier negociación salvo con el presidente Vizcarra".

Ante esta situación, desde Petroperú se subrayó que están a la expectativa de las negociaciones que están manejándose desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Así, desde el 27 noviembre -fecha en la ocurrió el siniestro en el kilómetro 193 del ducto y a 500 metros de la comunidad de Mayuriaga- está suspendido el bombeo de crudo, lo que está generando problemas en el Lote 192 que ha tenido que paralizar su producción hasta que se encuentra una solución.

"El problema principal es con la comunidad de Mayuriaga porque no permiten la reparación del ducto desde hace 14 días, por lo que sigue saliendo el crudo. Nosotros (Petroperú) no podemos bombear crudo dado que el daño podría ser mayor; mientras que la comunidad de Chapis ha suspendido las actividades de remediación ambiental. En concreto: están usando el Oleducto Nor Peruano para presionar al Gobierno a fin de atender reivindicaciones de carácter social", advirtió la empresa.

Pérdidas se acercan a los S/ 39 millones

Si tomamos como base que el Oleoducto Nor Peruano (ONP) depende en mayor o menor medida los Lotes 67 (Perenco), 8 (Pluspetrol) y, sobre todo, el 192 (Frontera Energy), responsable del 20% del petróleo que se produce en el país y del 60% del canon que se distribuye en Loreto, ¿cuál será el efecto económico de la paralización del ducto?

Roger Grández Ríos, director del Instituto de Desarrollo Económico, indicó a Gestión.pe que la perdida calculada del Lote 192 -que se encuentra parada desde el 2 de diciembre- sobre la base de los dos últimos meses (octubre y noviembre) es de S/ 1’950,070 diarios y afecta al canon petrolero para Loreto en un valor de S/ 292,511.

"A la fecha, la pérdida de producción del Lote 192, valorizado en moneda nacional es de S/ 17'550,630 y por concepto de canon petrolero su valor ascendería a S/ 2´632,595", explicó. Con respecto al Lote 8, indicó que la pérdida del valor de producción asciende de S/ 22’343,100 y por concepto de canon petrolero la pérdida llega a los S/ 5´984,060.

Con lo cual, el actual conflicto social en la región Loreto que impide el uso del Oleoducto Nor Peruano ha originado pérdidas del orden de los S/ 39 millones a la fecha (Ver tabla)

(Fuente: Roger Grandez) (Fuente: Roger Grandez)

El especialista también estimó que producto de esta situación, el canon petrolero en la región Loreto registre en diciembre una fuerte caída a S/ 9 millones después de alcanzar en noviembre los S/ 15 millones. (Ver cuadro)

(Fuente: Roger Grandez) (Fuente: Roger Grandez) (Fuente: Roger Grandez)

¿Como avanza las negociaciones con las comunidades de Mayuriaga y Chapis? Hasta el cierre de edición Gestión.pe no obtuvo respuesta del avance de la negociaciones con ambas comunidades de parte de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) encargada de las mismas.