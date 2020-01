Empresas







Comtech logra acuerdo para la compra del total de acciones de Gilat por más US$ 530 millones Las acciones de Gilat se pagarán 70% en efectivo y 30% en acciones a un precio de US$ 10.25 por acción, lo que implica un valor aproximado de US$ 532.5 millones. La operación concluirá en los próximos tres a cinco meses.