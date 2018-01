Complejo industrial Pisco Mar iniciaría su segunda fase el próximo trimestre

Por: Josimar Cóndor Jiménez

Con almacenes, firmas logísticas y de otros rubros, la colocación de la primera etapa del complejo industrial Pisco Mar avanza al 60%.

Ahora, su desarrollador, Inversiones Pisco Bahía, planea iniciar la segunda fase del proyecto el próximo trimestre. Su gerente general, Luis Díaz-Dulanto, estimó que la venta de la actual etapa de 45 hectáreas culminaría en pocos meses, aunque ello no sería una condición previa para continuar con la iniciativa, pues la nueva oferta apuntaría a cubrir una demanda diferente.

Así, mientras primero se apostó por lotes de hasta 10,000 m2, ahora se enfocarán en operaciones mayores (importación de vehículos, almacenes e industrias) que requieran espacios desde 50,000 m2.

Por la cercanía al puerto de San Martín, el ejecutivo refirió que también observan la demanda de lotes industriales para instalaciones de packing de productos agrícolas e hidrobiológicos, así como para fábricas de envases y distribución de maquinaria.

En la primera etapa, la firma invirtió US$ 5 millones; y para la segunda, destinará US$ 3 millones. Asimismo, considera una tercera etapa por US$ 2.5 millones. Para estas dos últimas, dispone de 80 hectáreas (ha) adquiridas al costado de las primeras 45 ha.

De concretarse la expectativa de ventas, todo el proyecto estaría culminado en dos años, estimó. Hacia el norte Si bien Inversiones Pisco Bahía concentra sus esfuerzos en su proyecto en Pisco, no pierde de vista futuros desarrollos. Así, mira el potencial del norte chico de Lima para otro complejo industrial, aprovechando el desarrollo portuario que tendrá la zona.

Refirió incluso que Paita estuvo en los planes iniciales, aunque no concretaron el proyecto en esa ciudad por cuestión de tiempos.

La compañía pertenece al Grupo de Inversiones Odin, el cual también desarrolla proyectos de departamentos y de comercio a través de dos inmobiliarias.

Precios

En los últimos años, el precio de lotes rústicos en la zona cercana al puerto de San Martín se ha incrementado en 100% y seguiría aumentando, debido a la expectativa por la ampliación de dicho terminal.

Por su parte, el precio del metro cuadrado en el complejo industrial Pisco Mar avanzó de US$ 35 a US$ 45 por metro cuadrado, refirió Inversiones Pisco Bahía.