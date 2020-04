La guerra entre aplicaciones de entrega en América Latina se está intensificando luego de que iFood de Brasil y una unidad de Delivery Hero SE dijeran que fusionarán operaciones en Colombia, estableciendo una batalla con Rappi Inc., respaldada por SoftBank, en su territorio local.

iFood, con sede en Sao Paulo, y Domcilios.com, una subsidiaria de Delivery Hero, dijeron que la fusión creará una de las compañías de entrega de alimentos más grandes de Colombia, con presencia en 30 ciudades. IFood, que dice ser la aplicación de entrega más grande de Brasil y con Prosus NV entre sus inversionistas, tendrá una participación de 51% en la nueva compañía. No se describieron los términos financieros del acuerdo.

“De la mano de Domcilios en esta nueva asociación, podremos invertir exponencialmente más que en el pasado. Ocuparemos mucho espacio de mercado en Colombia”, dijo Carlos Moyses, vicepresidente corporativo de iFood para operaciones en América Latina. Comentó que la compañía está enfocada en expandirse en la región más allá de Colombia, México y su mercado local en Brasil. “Estamos creciendo más rápido que cualquiera en América Latina”.

La compañía fusionada, que aún necesita aprobación regulatoria, competirá con el rápido crecimiento de la colombiana Rappi Inc. La startup, con sede en Bogotá, recibió el año pasado una inversión de hasta US$ 1,000 millones del conglomerado japonés SoftBank, la más alta para una empresa latinoamericana. Rappi se ha expandido a los mercados de América Latina, incluido Brasil, en los últimos años. Una vocera de Rappi no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las nuevas startups tecnológicas bien financiadas, como Rappi, y compañías internacionales y locales han estado compitiendo por una participación de mercado en América Latina, el mercado de más rápido crecimiento para la industria fuera de Asia Pacífico, según Euromonitor International. Las calles desde Ciudad de México hasta Buenos Aires están llenas de mensajeros con distinguidas mochilas, muchos de ellos inmigrantes venezolanos, que entregan de todo, desde pañales para bebés hasta comidas de restaurantes. Moyses dijo que el enfoque de iFood a corto plazo es mantener seguros a sus empleados y domiciliarios en medio de la propagación de Covid-19, que ha planteado nuevos desafíos para las aplicaciones.

Moyses dijo que la industria en América Latina está al “inicio de la curva” y que una mayor consolidación es posible en el futuro.

“Vendrán otros inversionistas y nuevos actores. Otros se irán, pero el mercado siempre tendrá competencia”, dijo. “Este es un negocio en crecimiento”.