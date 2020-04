El gobierno de Estados Unidos anunció que destinó US$ 12,400 millones en ayudas a 93 compañías aéreas para que preserven las fuentes de trabajo en un sector fuertemente afectado por la crisis sanitaria del nuevo coronavirus.

“Fondos suplementarios serán entregados gradualmente”, informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

El sector de la aviación ha sido muy duramente golpeado por la pandemia del Covid-19 y las medidas de confinamiento impuestas en numerosos países para intentar contener la propagación del virus, que obligó a las compañías a suspender gran cantidad de vuelos.

El Tesoro subrayó además que las empresas especializadas en el flete aéreo que hayan recibido menos de US$ 50 millones en ayudas y las subcontratistas del sector que hayan percibido menos de US$ 37.5 millones no deberán aportar "instrumentos financieros" a cambio.

El gobierno de Donald Trump y las mayores compañías aéreas estadounidenses llegaron a mediados de abril a un acuerdo de principio sobre un plan de rescate destinado a evitar su quiebra y los despidos masivos en un sector que en Estados Unidos emplea a más de 750,000 personas.

Los términos del acuerdo no fueron revelados por el Tesoro, pero según fuentes cercanas al tema, el gobierno federal debería recibir a cambio de sus ayudas productos financieros llamados “warrants”, que pueden ser convertidos en acciones.

El Estado podría convertirse así en accionista minoritario de la decena de compañías que firmaron el acuerdo.

El Tesoro es el encargado de repartir los US$ 2.2 billones del plan de ayuda económica promulgado a fines de marzo por Trump, pero el gobierno pretende evitar que se lo acuse de haber entregado un cheque en blanco.

La administración republicana anunció el jueves que las condiciones de acceso a los préstamos fueron ajustadas para que el dinero llegue a las pequeñas y medianas empresas y no a las grandes, como fue el caso del primer paquete de asistencia de US$ 349,000 millones.