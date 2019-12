A través de decreto de urgencia se estableció que las farmacias privadas deberán contar con una lista de 40 medicamentos genéricos de manera obligatoria para el público, luego de lo cual el Minsa público la relación de 31 de estos. Ante este panorama cabe preguntarse ¿Cómo se comportan los hogares del país en el consumo de fármacos?

Así el 85.4% de las familias compró alguna categoría de fármaco (genérico o de marca) en el último mes; porcentaje que se mantiene con respecto al 2017 en el que los adquirieron el 85.6% de hogares según estudio de la división Worldpanel de Kantar.

“Y definitivamente lo que más se mueve en el mercado de fármacos es la venta de medicamentos de venta libre o sin receta médica”, indicó el expert solution de la consultora, Ricardo Oie

Fármacos de venta libre

¿Qué tipo de fármacos de venta libre compran más los hogares peruanos?, Refirió que lo más demandado son los antigripales, analgésicos y antiflamatorios, así como los antialérgicos.

“Estos fármacos constituyen la puerta de entrada de los hogares a las farmacias, por eso la penetración de estos medicamentos es alta”, resaltó.

En esa línea según el estudio en los últimos dos meses del año, el 66% de las familias adquirió algún antigripal; en el caso de los analgésicos y antiinflamatorios los compró el 57%; y de antialérgicos el 24%.

“ Si comparamos este consumo con hace dos años, vemos que se ha reducido el porcentaje de familias que compran analgésicos y antiinflamatorios; así como antialérgicos en cuatro y tres puntos porcentuales respectivamente; lo que se debería a que las familias podrían estar buscando alguna solución natural o saludable que les permita tomar menos medicamentos”, señaló.

Asimismo respondería a la mayor apuesta y visibilidad que vienen dando las farmacias, principalmente las de cadena, a productos de cuidado personal versus los fármacos, indicaron.

Lo que sí ha crecido es la demanda del porcentaje de hogares que demandan antiácidos pasando de 8% en el 2017 a 11% en los dos últimos meses del 2019.

Gasto en fármacos

¿Cuánto gastan los hogares peruanos en adquirir un fármaco? En promedio por acto de compra es S/14, pero en cadenas de farmacias es de S/21, mientras en las de barrio es de S/9.6, anotó Ricardo Oie.

“El ticket no es bajo, pero aún la farmacias pueden seguir ampliando la base de hogares que no solo van a comprar medicamentos sino que optan por adquirir más líneas de cuidado personal no solo en los estratos como el A, B , C, sino, principalmente en el D, con un adecuado surtido acorde con el desembolso de este segmento”, indicó.