La comida de las aerolíneas puede haber sido objeto de bromas durante décadas, pero la tercera empresa de catering a bordo más grande del mundo considera que sus comidas son lo suficientemente buenas para los restaurantes.

DO & CO AG, con sede en Viena, ya ha abierto un puñado de restaurantes en Austria y planea comenzar a agregar puntos de venta en Londres el próximo año, como parte de una apuesta para aumentar sus ingresos 77% en los próximos tres años, dijo su director comercial, Gottfried Neumeister, en una entrevista.

DO & CO opera en el extremo superior del sector de alimentos a bordo, con menús a un mundo de distancia de las ofertas difíciles de identificar familiares para muchos viajeros. Las especialidades para las aerolíneas incluyen halibut a la parrilla con cassoulet de garbanzos y queso de cabra flameado con remolacha y peras caramelizadas, mientras que las nuevas tiendas venden salteados asiáticos y tagines marroquíes junto con las sopas, pastas y panini habituales.

El proveedor suple a sus puntos de venta minoristas en el Reino Unido desde una cocina de 30,000 metros cuadrados que se está construyendo cerca del aeropuerto Heathrow, de Londres, para dar servicio a British Airways. La instalación de 50 millones de euros (US$ 55 millones) también le permitirá ofertar por contratos con estadios de clubes de fútbol en Londres.

Neumeister, hablando en una conferencia en Fráncfort, dijo que los restaurantes obligan a DO & CO a competir por la costumbre, mejorando la calidad en todo el grupo. "Si nuestra sopa de zanahoria y jengibre no es buena, la gente no hará fila en la calle para comprarla", dice.

El preparador de comidas se está diversificando a medida que las aerolíneas de la red reducen el gasto, las tarifas caen y las aerolíneas de descuento ponen menos énfasis en los alimentos. Gategroup, líder del mercado en catering a bordo, acordó esta semana comprar la rama europea de la número 2 mundial, LSG Sky Chefs, a Deutsche Lufthansa AG, y Neumeister dijo que su compañía puede ofertar por cualquier cocina vendida para aliviar las preocupaciones antimonopolio.

DO & CO, cuyos puntos de venta austriacos operan bajo la marca Henry, abrirá dos o tres tiendas en Londres el próximo año y necesita de 20 a 50 “para ser notoria”, asegura el ejecutivo, mucho más para competir con Pret A Manger, la cadena de sándwiches con más de 200 ubicaciones en toda la ciudad.

Otras oportunidades de crecimiento incluyen servicio a domicilio, comedores corporativos y catering para el sector deportivo. La compañía ya proporciona alimentos para carreras de motor de Fórmula 1 y clubes de fútbol, incluidos el Bayern Munich y el Juventus de Italia.