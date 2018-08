Comercio online, el futuro de las ventas

Desde 2010 se llevan realizando encuestas. El mayor hincapié se hace en los motivos para dejar abandonadas las tiendas físicas, las tiendas de tu barrio de toda la vida a favor de las que aparecen en la pantalla de tu portátil o tableta.

Productos hechos a medida. ¿En cuantas ocasiones hemos ido a comprar ropa y nos hemos vuelto con las manos vacías? ¡Comprar por Internet es un peligro luego las tallas no coinciden. Fábulas.

Cada vez existe más precisión a la hora de que una talla te quede bien. Y lo mejor, esa prenda que ha desaparecido de las tiendas físicas sí está online. ¿Por qué? Porque hay más variedad. Y con la tecnología ocurre lo mismo.

Ahorro de tiempo. Seamos sinceros, el tiempo es oro hoy día. Hasta buscamos tiempo para relajarnos por falta de tiempo. Y a veces no resulta atractivo ir de tienda en tienda donde te regalan un "no me queda", "no tengo", "voy a recibir" o si vas a devolver un producto, te ponen pegas y hasta te hacen parecer culpable. Grave error, olvidar que el trato al cliente es la mejor herramienta para diferenciarse que tiene la tienda física.

