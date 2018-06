Comcast ofrece US$ 65,000 millones para seducir a Fox

Comcast Corp ofreció US$ 65,000 millones para atraer a Twenty-First Century Fox Inc y alejarla de una fusión con Walt Disney Co, en una propuesta que supera en 20% a la previa y que abre el escenario para una guerra entre dos de las mayores compañías de medios de Estados Unidos.

El presidente ejecutivo de Comcast, Brian Roberts, dijo que confía en que los reguladores permitan que su compañía compre la mayor parte de los activos de medios de Fox, luego de que AT&T Inc obtuvo la aprobación legal para adquirir Time Warner Inc por US$ 85,000 millones.

Algunos analistas ven obstáculos para la unión Comcast-Fox, que sumaría los estudios de cine y televisión de Fox a NBC Universal de Comcast, pero Roberts escribió en una carta a Fox que él ofrecería las mismas condiciones que Disney y prometió pelear por el acuerdo en tribunales si fuera necesario.

Comcast podría liderar un movimiento de medios tradicionales tratando de combinar distribución y producción para competir con Netflix Inc y Google de Alphabet Inc. Las compañías más nuevas producen contenidos, los venden en línea directamente a consumidores y suelen ofrecer avisos publicitarios dirigidos a públicos determinados.

Una fusión entre Fox y Comcast crearía una compañía con un abanico de marcas y franquicias de medios muy conocidas, como los superhéroes X-Men. La combinación de ambas contaría por ejemplo con "The Simpsons" y las transmisiones de los Juegos Olímpicos y los partidos de la Liga Premier del fútbol inglés.

Los principales activos deportivos y de noticias, incluidos Fox News, Fox Business Network y Fox Sports, se separarían para crear una empresa independiente.

Comcast delineó en un comunicado una oferta que fue similar a la de Disney, que incluye un compromiso para realizar las mismas desinversiones.

La compañía ofreció US$ 35 por acción de Fox por los activos de medios; en comparación a la oferta de Disney en acciones, que tiene un valor de US$ 29.18 por acción según el cierre de mercado del miércoles.

Fox indicó en un comunicado que había recibido la propuesta y que la revisará.