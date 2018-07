Comcast también eleva su oferta por Sky a US$ 34,000 millones

El grupo estadounidense Comcast elevó su oferta por Sky a 26,000 millones de libras (unos US$ 34,300 millones) horas después de que la también estadounidense 21st Century Fox ofreciese 24,500 millones de libras (unos US$ 32,300 millones) por el grupo británico.

En un comunicado publicado en Business Wire, el grupo de cable con sede en Filadelfia ( Estados Unidos ) señaló que su nueva oferta ofrece 14.75 libras (US$ 19.50) en efectivo por acción, cifra 18% superior a las 12.50 libras (US$ 16.50) de su propuesta anterior valorada en 22,000 millones de libras (US$ 29,000 millones).

Comcast dijo en su comunicado que espera cerrar la operación antes de octubre del 2018.

La nueva oferta anunciada por Comcast llega el mismo día en el que 21st Century Fox también elevó su propuesta por el grupo británico, en este caso a 14 libras por acción (18.50) por un valor total de 24,500 millones de libras (unos US$ 32,300 millones).

Fox, propiedad de Rupert Murdoch , ya posee un 31% de Sky y pretende hacerse con el resto.

Las autoridades reguladoras británicas ya aprobaron la operación de Comcast, mientras que todavía se tienen que pronunciar sobre la de Fox después de haberla cuestionado por temores a la creación de un monopolio en el sector de los medios de comunicación a manos de Murdoch.

La operación forma parte de una reestructuración de la industria que incluye la disputa entre Comcast y Walt Disney por la propia Fox, o la adquisición de TimeWarner por parte de AT&T.