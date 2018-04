Comcast desafía a Murdoch y presenta oferta de US$ 31,000 millones por Sky

El conglomerado de servicios por cable estadounidense Comcast formalizó su oferta de 22,000 millones de libras (unos US$ 31,000 millones) por el grupo de televisión británico Sky, por el que suspiraba el magnate australiano Rupert Murdoch.

Tras haber anunciado la oferta a finales de febrero, Comcast, propietaria de NBCUniversal, comunicó a la Bolsa de Londres su oferta de 12.5 libras por acción, destacando que es 16% superior a la que hizo Fox, la empresa de la familia Murdoch.

"Estamos satisfechos de formalizar hoy nuestra oferta por Sky", dijo el presidente y director general de Comcast, Brian L. Roberts, en el comunicado a la bolsa.

"La oferta en efectivo superior de Comcast constituye una prima significativa respecto al precio de la oferta de 21st Century Fox", remarcó.

Fox pretendía hacerse con el 61% de la empresa que todavía no posee e inicialmente Sky se mostró interesada, pero este miércoles, tras la formalización del interés de Comcast, anunció que retiraba su apoyo a la operación.

La autoridad británica reguladora de la competencia había considerado que la compra de Sky por Fox "no era del interés del público", y expresaba su temor a que perjudique a "la pluralidad de los medios" de comunicación porque la familia Murdoch es propietaria, a través de News Corp, de dos diarios de gran tirada, The Times y The Sun.

La oferta de Comcast refleja la lucha de titanes de medios y telecomunicaciones para resistir ante Netflix y Amazon.

En un año se intensificaron las grandes maniobras en el área de la televisión y la tecnología del "streaming", que permite ver programas en internet.

La clave son los contenidos, o sea, lo que se ofrece a los telespectadores, pero su compra se ha tornado cara.

Netflix y Amazon tiene sus cofres llenos de dinero pero no es el caso de los actores tradicionales del sector de la televisión, a los cuales Wall Street le demanda enfrentar ante el éxito de sus jóvenes competidores. Por eso, las adquisiciones se han convertido en la respuesta de la TV.

Para Comcast, la adquisición de Sky "es una oportunidad estratégica de comprar un líder de la producción y difusión de contenidos en el Reino Unido y Europa", afirmó el grupo a finales de febrero, cuando anunció su interés.

Comcast tiene la intención de usar Sky como plataforma para su crecimiento en Europa, anclándose en un país con una fuerte industria creativa.

Además de poseer la cadena de televisión de noticias Sky News, Sky está muy presente en el deporte y ostenta la mayoría de los derechos de la Premier League inglesa de fútbol.