Empresas







Colombiano Grupo Argos no participará en OPA por Nutresa, listará activos en Wall Street El Grupo Gilinski lanzó una OPA por entre el 50.1% y el 62.625% de las acciones en circulación de Nutresa, en una operación que estaría entre US$ 1,777 millones y US$ 2,221 millones. La OPA inició el 29 de noviembre y finaliza el 17 de diciembre.