Colapso oferta por MoneyGram traería reajustes en Ant de Jack Ma

Ant Financial podría tener que reajustar sus ambiciones globales después de que la rígida oposición de Estados Unidos frustrara lo que hubiera sido su mayor adquisición en el extranjero.



El gigante chino de servicios financieros controlado por Jack Ma, el cofundador de Alibaba, abandonó un plan para comprar MoneyGram International Inc. después de no lograr la aprobación del acuerdo por parte de un panel gubernamental clave. El mayor servicio de pagos y administración de patrimonio en línea de China ahora podría tener que limitar sus planes para expandirse en el mercado financiero más grande del mundo mientras comienza los preparativos para salir a bolsa en el próximo año más o menos.



El final de la oferta se produce casi un año después de que Ma se reuniera con el entonces presidente electo Donald Trump y hablaran de crear un millón de empleos en EE.UU.



El acuerdo de Ant Financial de US$1.200 millones por MoneyGram, con sede en Dallas, habría agregado una red de 350.000 ubicaciones de agentes en más de 200 países y territorios que dice que alcanza a miles de millones de cuentas.



Las acciones de la compañía estadounidense se desplomaron hasta un 17 por ciento en la negociación en horario extendido.



Pero el acuerdo se enfrentó al escrutinio de un panel gubernamental que se ha vuelto más activo a la hora de bloquear las inversiones chinas.



Ant presentó varias veces su propuesta al Comité sobre Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (CFIUS, por su sigla en inglés), sin obtener ningún resultado.



La primavera pasada, dos miembros de la Cámara de Representantes dijeron que la adquisición podría permitir que "actores malintencionados" obtuvieran datos sobre el personal militar estadounidense y sus familias que usan el servicio. Ant y Moneygram ahora planean trabajar juntos en iniciativas de remesas y pagos digitales, dijeron en un comunicado conjunto.



"Las compañías de tecnología entienden la situación y están evolucionando en su enfoque. Están haciendo más cosas orgánicamente, están sellando más alianzas estratégicas", dijo a Bloomberg Television Jeremy Choy, jefe de fusiones y adquisiciones de China Renaissance.



"No creemos que este sea el comienzo de una tendencia donde la gente simplemente va a dejar de hacer cosas en EE.UU. Muchas compañías de tecnología se están volviendo cada vez más globales, por lo que tienen que ir a EE.UU.



Pero en términos del enfoque, será menos directo que encontrar un objetivo y comprar el 100 por ciento de la empresa".



Ant Financial (antes parte de Alibaba Group Holding Ltd., de Ma) ya es un gigante en China, y ofrece servicios que van desde gestión de patrimonio y seguros hasta verificaciones crediticias y préstamos de consumo.



La compañía, conocida formalmente como Zhejiang Ant Small & Micro Financial Services Group, fue valorada en US$ 75,000 millones por el grupo de inversión de Hong Kong CLSA en 2016 y se espera que salga a bolsa en el futuro. Su plataforma Alipay se ha convertido en un gigante en línea que controla aproximadamente la mitad del mercado de pagos móviles de US$ 5.5 billones de China.



Pero la compañía está ansiosa por expandirse internacionalmente en medio de la competencia agresiva en su mercado nacional por parte de Tencent Holdings y la perspectiva de una mayor regulación en las finanzas por Internet.



Ha logrado alianzas en todo el mundo, incluida India, Tailandia, Corea del Sur y Francia. La compañía no respondió a las solicitudes de comentarios adicionales.



Las adquisiciones chinas de compañías estadounidenses han provocado advertencias de los legisladores sobre los riesgos para la seguridad nacional, y CFIUS puede imponer cambios en los acuerdos para proteger la seguridad nacional o recomendar que el presidente los bloquee. En septiembre, Trump bloqueó la venta de Lattice Semiconductor Corp. a un comprador financiado por una entidad estatal china.