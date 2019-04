Cofide: Venta de Chaglla a China Three Gorges se cerrará el 25 de abril

Tras dilaciones, la venta de la central hidroeléctrica Chaglla, de propiedad de Odebrecht, al consorcio China Three Gorges se cerrará el 25 de abril. Así lo reveló el gerente general de Cofide, Alex Zimmermann, quien mencionó que la operación está cifrada entre US$ 1,300 millones y US$ 1,400 millones.

De este monto, US$ 600 millones se destinarán a pagar una deuda senior que la brasilera tomó, en su momento, con un sindicato de bancos. A su vez, de ese importe de deuda senior, unos US$ 100 millones recibirá Cofide, que participó en el financiamiento a la constructora.

Como se trata de un crédito de largo plazo utilizado en el proyecto que luego se paralizó por las investigaciones de corrupción a Odebrecht, el banco de inversión recibirá también, a su favor, una penalidad -comisión de prepago– de US$ 2 millones. “Esto compensará un poco la pérdida de una colocación importante para Cofide”, dijo el ejecutivo.

En noviembre, el Ministerio de Justicia anunció la referida operación, que sería la primera al amparo de la Ley N° 70737, que asegura el pago de la reparación al Estado en casos de corrupción.

Fideicomisos

Fuera de los US$ 600 millones para el pago a bancos, otro monto se destinará a saldar deudas tributarias y comerciales. Además, US$ 319 millones serán el aporte al fideicomiso que asegura el pago de la reparación civil de la constructora brasileña, detallaron anteriormente especialistas del Ministerio de Justicia.

Zimmermann adelantó que se han creado dos fideicomisos, próximamente disponibles para recibir los depósitos correspondientes a la reparación civil que deben efectuar empresas del sector construcción involucradas o investigadas por casos de corrupción.

Reconoció que la recuperación de otros US$ 125 millones prestados por Cofide para la construcción del proyecto Gasoducto Sur Peruano, también a cargo de Odebrecht, es poco probable, por lo que se castigó y retiró del balance del banco.

Al respecto, indicó que el plan de reforzamiento de capital de Cofide, que empezó en febrero del 2017 y que incluyó provisiones por US$ 500 millones, culminó en junio del año pasado. “Hoy la cartera (de créditos) está totalmente limpia”, resaltó.

En esa senda, Cofide continúa con sus diferentes líneasde negocio, incluido el desarrollo del mercado de capitales. Así, presentó ayer a inversionistas un nuevo bono verde por S/ 150 millones a emitirse este mes.