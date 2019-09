En el 2015, Cofide -durante la Gobierno de Ollanta Humala- brindó las facilidades para el financiamiento del proyecto de oro Ollachea (Puno) de la Minera IRL.

Sin embargo, dos años después, en marzo del 2017 Cofide le revocó a Minera IRL una carta mandato por un préstamo de US$ 240 millones, de un crédito puente por US$ 70 millones.

Esta decisión llevó a que la minera exija un proceso de arbitraje ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

Esta semana se conoció el laudo arbitral, la misma que ordena que Cofide deberá pagar US$ 32.6 millones a la Minera IRL (US$ 18.7 millones por el daño emergente y US$ 13.9 millones por el lucro cesante), ello independiente de los intereses legales ocasionados a partir del 17 de julio del 2017 hasta la fecha.

En el documento remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), se detalla que, en el arbitraje se declaró que Cofide incumplió con las obligaciones de estructuración bajo el Mandato Crédito Largo Plazo, con lo que argumenta el pago de los daños y perjuicios generados.

Sin embargo, declara que la resolución del Mandato Crédito Largo Plazo por Cofide es válida y plenamente eficaz, pues ejerció su derecho contractual y legal al receso.

De la misma manera se rechazó la pretensión de Minera IRL por US$ 1.5 millones que se solicitaba.

Cabe indicar que los pagos son independientes de los costas y costos del arbitraje, el mismo que deberán pagarlo en partes iguales, entre Cofide y Minera IRL.