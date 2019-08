La Corporación del Cobre (Codelco) de Chile vendió su participación de 37% en la terminal Mejillones de Gas Licuado (GNL Mejillones) en US$ 193.5 millones a una filial del Fondo de Inversión Ameris Capital , informaron las partes del negocio.

La venta se concretó tras un proceso iniciado en el 2017, cuando la minera estatal, principal productora mundial de cobre, resolvió desligarse del negocio del gas, al que ingresó en el 2010, cuando a raíz de una crisis de producción de gas en Argentina , se instalaron en Chile varias terminales regasificadoras de gas importado desde otros orígenes.

En un comunicado, Codelco indicó que el proceso incluyó empresas internacionales (se invitó a más de un centenar), aunque finalmente fueron cinco los que presentaron ofertas vinculantes.

La operación, precisó la compañía estatal, se enmarca en un proceso de optimización de sus activos, a fin de fortalecer su posición financiera frente a las inversiones que debe realizar.

Codelco está inmersa actualmente en varios proyectos estructurales, con el objetivo de modernizar y prolongar en unos 50 años sus principales yacimientos de cobre, que en conjunto involucran una inversión de US$ 18,000 millones.

Explicó además que tiene asegurado el abastecimiento de combustible en el norte de Chile (Mejillones es un puerto de la región de Antofagasta), por lo que esta participación en la terminal era prescindible.

La terminal GNL Mejillones es controlada por la francesa Engie (GDF Suez), que posee el 67% de la propiedad.

Para materializar la compra, Ameris Capital lanzó su primer fondo de inversión de infraestructura, por US$ 85 millones, al que aportaron diversos inversionistas institucionales locales y además obtuvo financiación del Industrial Bank of Korea, Industrial and Commercial Bank of China y Agricultural Bank of China.

En una comunicación a la Comisión del Mercado Financiero (CMF), Ameris Capital dijo que además cuenta con la asesoría de IPM Korea, gestor de infraestructura especialista en terminales de GNL.

"Esta operación marca nuestro ingreso a los fondos de inversión de infraestructura y va en línea con nuestro interés de aportar al desarrollo de la industria de fondos alternativos en Chile, en la que ya participamos activamente en los sectores inmobiliario, deuda privada y private equity", dijo en la nota Cristián Moreno, presidente de Ameris Capital.

En tanto, Javier Contreras, director de Infraestructura de la firma, señaló que esta inversión “permite tener exposición a la transición energética hacia fuentes de energía más limpias, a través de activos reales y con contratos de largo plazo”.