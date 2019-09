La demanda de cobre parece estar desacelerándose en el principal usuario del metal rojo, China, ya que la guerra comercial con Estados Unidos no muestra signos de terminar pronto, según Codelco, el mayor productor mundial del mineral.

La demanda de los clientes chinos no es “tan extraordinaria” como lo fue el año pasado, dijo el director ejecutivo, Nelson Pizarro, en una entrevista el viernes tras la presentación de resultados del segundo trimestre de la compañía chilena. Codelco aún espera cerrar todos sus contratos cupríferos este año durante su campaña anual de ventas en Asia, en torno al evento LME Asia Week en Shanghái.

La opinión marca un cambio en el productor estatal frente a hace unos meses, cuando el director comercial de Codelco dijo que la demanda en la nación asiática no se había visto afectada por la guerra comercial. El cobre —considerado un barómetro económico debido a sus múltiples usos, desde automóviles hasta tuberías de fontanería— ha caído en cinco de los últimos seis meses, incluso a pesar de la escasez de nuevas minas que señalan una contracción de los suministros.

"Pensamos que estas tensiones eran un gallito que se iba a terminar pronto", dijo Pizarro mientras la compañía presentaba sus ganancias del segundo trimestre en Santiago. "Pero no se ve que esto se termine pronto y eso empieza a notarse en el consumo de cobre".

Los precios del cobre este mes disminuyeron al mínimo en más de dos años, en medio de la creciente preocupación de que la disputa comercial perjudicará el crecimiento económico mundial. A principios de año, los analistas internos de Codelco estimaban que los precios del cobre oscilarían entre US$ 2.47 y US$ 2.88 por libra en 2019, con un repunte en caso que la guerra comercial terminara y una baja si no fuera así, dijo Pizarro. Los futuros en el mercado de Comex cerraron en cerca de US$ 2.55 el viernes.

“Es difícil ver un escenario en el que los precios del cobre estén en los niveles actuales en el mediano plazo”, dijo Pizarro. “Si ese fuera el caso, sería muy complejo lograr la aprobación de los proyectos necesarios para atraer la producción extra que el mercado demandará, pero soy optimista”.