Codelco lanza US$ 2,000 millones en bonos a 10 y 30 años para financiar proyectos y reorganizar deuda A inicios de agosto, Codelco informó al regulador de valores local que tomó un crédito por US$ 300 millones y realizó dos colocaciones en el mercado internacional por un total equivalente a US$ 180 millones a 10 y 20 años de plazo.

Empresas