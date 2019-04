Codelco cuenta con financiación para proyectos hasta el 2020

La mayor productora de cobre del mundo cuenta con fondos suficientes este año y el próximo para desarrollar actualizaciones multimillonarias esenciales para mantener su producción en los niveles actuales, de acuerdo con su presidente Juan Benavides.

Codelco, de propiedad estatal, está bien financiado y no necesita fondos del gobierno ni emitir más deuda este año, dijo Benavides en una entrevista en Santiago en el marco de la Semana Cesco. Las conversaciones con el gobierno sobre un paquete de financiamiento adicional para el 2021 y más allá tendrán que darse el próximo año, así como sobre la posibilidad de aumentar los niveles de deuda, dijo.

La compañía, responsable de más de 8% de la producción mundial de cobre, ha advertido sobre una caída en su producción si no invierte más de US$ 20,000 millones en la próxima década. Los grados del mineral en las minas de Codelco, algunas con más de un siglo de antigüedad, están disminuyendo y es necesario procesar más material para producir la misma cantidad de cobre. El esfuerzo de expansión coincide con la escasez de suministros del metal, para el que algunos analistas pronostican un déficit a fin de año.

"La compañía está perfectamente financiada y estable para este año y el próximo, y en este momento no hay prisa por tomar una decisión al respecto", dijo Benavides. "Después de eso, veremos qué sucede año tras año".

Codelco espera que la producción se mantenga estable en alrededor de 1.8 millones de toneladas de cobre este año. El proyecto subterráneo Chuquicamata de US$ 5,500 millones está casi terminado y entrará en producción dentro de uno o dos meses, dijo Benavides. Eso ayudará a compensar la disminución en la producción que se espera ocurra en la mina a cielo abierto de Chuquicamata, que está entrando en las últimas etapas de su vida.

En la cartera de proyectos denominados estructurales de la compañía también hay una expansión de US$ 1,300 millones en la mina Andina, una expansión de US$ 5,500 millones en Teniente, una expansión de US$ 1,000 millones en Salvador, y la expansión de Radomiro Tomic, que no tiene un gasto de capital estimado todavía.

"Hay una confianza total en el hecho de que la compañía tiene un proceso estricto en marcha, pero las cosas están bien alineadas", dijo Benavides. "Y tenemos el apoyo total del gobierno".

Codelco entrega todas sus ganancias al Estado chileno, que luego decide cuánto reinvertirá. La compañía recibió un paquete de US$ 400 millones del gobierno chileno en febrero, el pago final de un paquete de US$ 4,000 millones aprobado bajo la administración anterior. El gobierno del presidente Sebastian Piñera no ha anunciado una nueva capitalización para la compañía, y el ministro de Finanzas, Felipe Larraín, dijo el mes pasado que no hay nueva financiación sobre la mesa por ahora.

"Las necesidades de financiamiento dependen mucho de las condiciones del mercado y de las decisiones tomadas sobre proyectos adicionales", dijo Benavides. "Tendremos esta conversación el próximo año".

El mes pasado, el director ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, dijo que la falta de financiamiento gubernamental afectará los planes de expansión de la compañía para sus principales minas en Chile y podría resultar en un aumento de la deuda a US$ 21,000 millones. Si las condiciones del mercado mejoran, Codelco podría necesitar menos fondos del gobierno, dijo Benavides. Se negó a decir cuál sería el impacto de la falta de fondos del gobierno.