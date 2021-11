Hace unos meses Coca Cola en Perú lanzó Inca Kola Power. El objetivo era apalancarse en la marca para penetrar en la categoría de bebidas funcionales. Este era el primer paso, ya que en la campaña de verano reforzarán el concepto, pero ahora en la categoría de agua.

“La idea es ofrecer un plus y en aguas es donde vamos a poder darlo, enfocándonos en algún tipo de funcionalidad, eso es lo que vamos a ver en la próxima campaña”, señala Javier Meza, vice presidente senior de marketing de Coca-Cola en América Latina.

Para el ejecutivo, la innovación en aguas además de la funcionalidad puede contener indulgencia, en línea con lo que el consumidor está solicitando. “Con ello, el producto tiene un mayor valor agregado”, dice.

Pero además, en la campaña de verano, le van a dar espacio a los lanzamientos en carbonatadas, que vienen acumulando crecimiento, por lo que se verán nuevos sabores en marcas como Fanta, y en la categoría de jugos, que pasan además por nuevos empaques, más enfocados al consumidor escolar, en línea con un próximo retorno a clases.

Nueva categoría

Su idea el año que viene no es ingresar a nuevas categorías, sino consolidar las que hicieron su ingreso en 2020 y 2021. Por ejemplo, una de ellas es la de bebidas de bajo nivel de alcohol, en la que compiten con Topo Chico, en la que verían más lanzamientos.

Sin embargo, saben que la categoría aún no cala de manera total. “La marca está empezando y en mercados donde la categoría no está desarrollada está siguiendo una curva de adopción, como Perú y Brasil, tenemos que explicar que es el producto, cuando se usa. Sin embargo, está al ritmo que esperamos, no es una estrategia de corto plazo sino a mediano y largo”, sostiene Meza.

Comenta que, si bien el plan de lanzamiento tiene limitaciones por la coyuntura, está enfocado para un consumo en casa, y eso van a reforzar. “Tenemos otras marcas en el portafolio de esa categoría que vamos a introducir al mercado local y será a medida que la marca avance”, agrega.

Cifras y datos

Desempeño. Están creciendo en Coca Cola a doble digito, y en Coca Cola sin azúcar el avance ha sido a ritmo de cinco veces más.

Colegios. Esperan que se recupere la demanda de jugos cuando se vuelva a clases.

Año. Las innovaciones que en el año ha tenido Coca Cola son cinco.

Expectativa. Se espera que la campaña de verano 2022 se acerque a lo que fue el 2019.