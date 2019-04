¿Coca-Cola o Pepsi? ¿Pampers o Huggies? Igual está pagando más

Coca-Cola Co. y PepsiCo Inc. están en una ardua pelea en el pasillo de las tiendas, pero ambas empresas han logrado subir los precios. Lo mismo aplica para Procter & Gamble Co., proveedor de Pampers, y Kimberly-Clark Corp., fabricante de Huggies.

Desde el detergente hasta los pañuelos desechables o desde el agua embotellada hasta la comida para mascotas: los precios más altos en los productos de consumo han ayudado a los gigantes globales a superar las estimaciones de ventas de los analistas el último trimestre.

Es una señal de que las alzas que fueron aplicadas el año pasado para compensar las fluctuaciones de la moneda y el aumento de los costos de las materias primas, como los envases de plástico y papel, están empezando a dar sus frutos.

En algunos casos, las empresas han recurrido a cambiar las preferencias de los consumidores, a través de la oferta de marcas premium que cuestan más. Podría alimentar a su perro con Purina Dog Chow de Nestlé SA (US$ 20 por una bolsa de 40 libras "con cordero real" en Walmart.com), o podría pagar más por Purina One para asegurarse de que obtendrá más proteína (US$ 42 por una bolsa de 36 libras, con pavo y venado).

Los precios más altos seguramente llamarán la atención del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y sus colegas, mientras buscan señales de que la inflación finalmente está aumentando. Funcionarios de la Fed han puesto en espera el alza de las tasas de interés, en medio de aumentos de precios que se han mantenido por debajo de su objetivo del 2% durante gran parte de los últimos siete años.

Por ahora, es demasiado pronto para saber hasta qué punto los aumentos de precios están realmente afectando a los consumidores o están siendo parcialmente absorbidos por los minoristas, que están en medio de una batalla entre sí y con Amazon.com Inc. para atraer a los compradores con ofertas.

Los 10 fabricantes de productos básicos de consumo en el S&P 500 que han publicado ganancias esta temporada han superado las proyecciones de ganancias, según datos compilados por Bloomberg.

Sin embargo, los dos minoristas de consumo básico que han informado hasta ahora han sido una mezcla: Walgreens Boots Alliance Inc. tuvo un trimestre difícil, con ingresos de productos como maquillaje y champú en declive, mientras que a Costco Wholesale Corp. sí le fue bastante bien. Walmart Inc. y Target Corp. Aclararán la situación cuando informen dentro de unas semanas.

Otra razón detrás de los aumentos de precios es que los camioneros están exigiendo una mayor remuneración en EE. UU., y las empresas están transfiriendo el costo a los clientes.

En algunas áreas, los aumentos de precios no fueron suficientes para compensar los costos más altos con los que están lidiando. El negocio de cuidado infantil, femenino y familiar de P&G aumentó los precios en 3% el último trimestre, y los volúmenes se modificaron poco.

Pero el impacto de las divisas, con un dólar fuerte que afectó las ventas en el extranjero, fue suficiente para reducir las ventas netas en un 2% en la unidad.