Clubes gastaron más de US$ 7,000 millones en traspasos en el 2018

El gasto de los clubes en traspasos de jugadores alcanzó un nuevo récord en el 2018 al superar los US$ 7,000 millones, cifra que supone un aumento de 10.3% en relación a la del 2017.

La FIFA facilitó el Informe del Mercado Global de Transferencias, que refleja también un nuevo récord en el número de operaciones internacionales con 16,533, un 5.6% más que en el 2017. Éstas afectaron a 14,186 jugadores de 175 nacionalidades.

Los datos de la FIFA indican que 3,974 clubes de todo el mundo realizaron transferencias, la mayoría para fichar jugadores únicamente. Solo 31 de ellos gastaron cada uno más de US$ 50 millones y un 78.2% del gasto total fue hecho por clubes de la UEFA, que registró actividad en 1,689 de sus clubes.

Las cinco grandes ligas europeas fueron las que hicieron el mayor gasto, con una cifra de US$ 5,140 millones, que representa el 73.1% del total.

Los clubes ingleses desembolsaron US$ 1,981 millones, los españoles US$ 1,352 millones, los italianos US$ 848 millones, los alemanes US$ 485 millones y los franceses US$ 469 millones.

Tras ellos, figuran los de China (más de US$ 192 millones) y los de Arabia Saudí, país que subió a la sétima plaza con un desembolso próximo a los US$ 174 millones.

También las cinco principales ligas de Europa son las que percibieron más dinero por traspasos, apartado en el que España figura en tercer lugar (US$ 908 millones), detrás de Inglaterra (US$ 935 millones) y Francia (US$ 936 millones).

Brasil es el país que encabeza la tabla de mayor actividad, con 251 clubes implicados en operaciones, seguido de Alemania, España e Inglaterra, donde hubo movimiento en 141, 124 y 120 clubes.

También los clubes brasileños fueron los que cerraron más fichajes -677- y los que exportaron más jugadores -832- delante de los ingleses, que figuran en segundo lugar -651 llegadas y 818 salidas-.

A la liga española, llegaron 541 jugadores (-4.7%) y 618 (+9.2%) salieron de ella.

El 56.9% de los movimientos fueron fichajes de clubes europeos y el 54% salidas de éstos.

La Conmebol fue la única confederaciones en la que todas sus federaciones estuvieron activas en el mercado de transferencias.

La inclusión en el informe de las operaciones hechas por clubes de fútbol femenino refleja que hubo 696 transferencias concretadas por 74 clubes, de forma que 614 jugadoras de 72 nacionalidades cambiaron de equipo.

El gasto se cifró en US$ 600,000, lo que muestra que "el fútbol femenino profesional está todavía en una fase inicial", según la FIFA, que destacó que en una de cada cinco operaciones de traspaso estuvo implicada una jugadora de Estados Unidos.