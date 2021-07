La digitalización del consumo en salud se incrementó durante la pandemia y actualmente laboratorios, clínicas y empresas de seguros han ampliado su oferta de productos relacionados a la salud al consumidor final a través de sus propios canales de comercio electrónico, indicó Daniel Falcón, director de Neo Consulting.

En ese sentido, el ejecutivo dijo que no solo las farmacias están atendiendo a través de este canal; también laboratorios como Abbott que ha lanzado cuatro plataformas e-commerce para vender directo al consumidor sus productos Ensure, Similac, Pedialyte y Glucerna.

En tanto, la red de clínicas Auna ha sacado su propia farmacia virtual.

Y empresas de seguros como Rimac a través de una startup vende medicamentos bajo el modelo de suscripción para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Marketplaces como Linio, Mercado Libre, y apps como Cornershop, Rappi y Pedidos Ya también son parte de este ecosistema digital de productos de salud.

“El sector ha tenido uno de los cambios más dramáticos a partir de la pandemia, y esto se ha evidenciado en las personas que se han vuelto más conscientes de la importancia de estar saludable; y para protegerse ellos mismos y a sus familiares evitaron realizar compras físicas. Esta oferta que ha nacido como parte del proceso de transformación digital tiene un enorme reto para madurar, desarrollar y entender al consumidor”, dijo Daniel Falcón.

Compras online

Según un reciente estudio de Neo Consulting, el 84% de limeños ha realizado compras online de productos de salud (medicinas, suplementos nutricionales, etc.) en los últimos meses. Y son las medicinas junto a los productos de alimentación saludable lo más adquirido por los limeños por este canal durante la pandemia.

Así, el 63% de limeños ha comprado medicinas de manera digital durante los últimos meses, mientras que el 25% muestra predisposición para comprar este tipo de productos vía online.

En tanto, cerca de tres de cada 10 limeños han adquirido suplementos nutricionales de forma digital; y cuatro de cada 10 estarían dispuestos a adquirirlos por esa vía en el futuro.

“Estos números nos dicen que hay una oportunidad muy grande para seguir creciendo y desarrollando la compra online de estos productos, ya que en el futuro en el mercado se va a consolidar una venta mixta u omnicanal, es decir, los canales donde ahora compran las personas van a ser compartidos entre lo digital y lo físico”, señaló el especialista.

Satisfacción

Pero si bien los limeños destacan en la región por ser de los más dispuestos a comprar productos vinculados a la salud a través de la Internet (ver nota vinculada), el nivel de satisfacción aún es bajo.

Según el estudio de Neo Consulting, solo un 35% de quienes compraron por e-commerce en los últimos meses se siente completamente satisfecho. “Antes de la pandemia las empresas relacionadas con la salud ya estaban haciendo su proceso de transformación digital, pero con la llegada del covid-19 al país hubo una aceleración digital muy fuerte por parte de las farmacéuticas, laboratorios, firmas de seguros y clínicas que adelantaron sus planes”, señaló Daniel Falcón.

Sin embargo, dijo, muchos limeños al realizar su primera compra por Internet no se llevaron una buena experiencia debido a que no estaban preparados a usar plataformas para un usuario experto. “Un 47%de personas que indica que todavía no está satisfecho hoy se convierte en una oportunidad para seguir mejorando las plataformas de e-commerce”, sostuvo el experto.

CIFRAS Y DATOS

Compra. Lima es la segunda capital que más compra medicamentos sin receta, detrás de Bogotá.

Estudio. Muestra de 1,542 personas (hombres y mujeres de Lima, Bogotá y Santiago, mayores de 18 años, de todos los NSE). Estudio se realizó del 8 de abril al 14 de mayo de 2021.

Lima compra más online que Bogotá y Santiago

El nivel de compra online vinculado a la salud en Lima está por encima del promedio de otras capitales de la región como Santiago y Bogotá.

Así lo reveló el estudio de Neo Consulting, el cual refiere que el 84% de limeños ha realizado compras online de productos de salud en los últimos meses, mientras que en Bogotá llegó al 77% y en Santiago de Chile al 74%.

Por categorías, si bien el mayor nivel de compra de suplementos nutricionales se dio en Bogotá (36%), Lima es la segunda capital con más alta predisposición y oportunidad para incrementar el consumo online de estos productos.

En tanto, la compra online y consumo de productos de alimentación saludable es particularmente homogénea en las tres capitales donde se realizó el estudio. Así, ha crecido el interés de comer frutas y verduras que refuerzan el sistema inmunológico.

Lima también es la capital que más compró artículos de salud (balanzas, medidores, etc.) en los últimos meses, y Bogotá es el mercado de mayor oportunidad futura.